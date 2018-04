SRIB: la rémunération des dirigeants réduite à 120.000 euros bruts par an

Le gouvernement bruxellois passe à la vitesse supérieure dans le dossier de la refonte de la SRIB. Fin du mois de mars, les nouveaux statuts de la Société régionale d’investissement de Bruxelles (Finance.brussels) ont été adoptés par les ministres avant une approbation en mai par l’assemblée générale de la société.

Objectif: remettre de l’ordre et de la transparence dans la structure après l’affaire des rémunérations des quatre membres du comité de direction. Un rapport Ernst & Young avait révélé que le comité se partageait 1,3 million d’euros bruts annuels, soit un tiers de l’ensemble de la masse salariale de la structure. La fixation de certaines de ces rémunérations astronomiques pour une entreprise de 40 collaborateurs remontent quasiment à la création de la Région bruxelloise.

Salaires calqués sur les barèmes régionaux

La première mesure du gouvernement porte sur la composition du comité de direction. Fini les quatre directeurs, comme annoncé par le ministre de l’Economie Didier Gosuin (DéFi). Place à deux directeurs: un directeur général et un directeur général adjoint. Leur rémunération respective ne pourra – c’est la nouveauté – dépasser 120.000 euros bruts par an (voitures de fonction, carte carburant ou encore GSM compris, pas l’assurance hospitalisation ni les chèques-repas par exemple). « Ce plafond est calqué sur les barèmes de la fonction publique bruxelloise », indique une source proche du dossier à la RTBF. « L’objectif est d’amener plus de transparence et d’éviter les dérives du passé. »

L’avenir de Serge Vilain

Concrètement, Serge Vilain, 67 ans, actuel président du Comité de direction et prochain directeur général conserve sa rémunération actuelle de 292.000 euros bruts par an jusqu’à son départ à la retraite. Un départ qui sera imposé par le gouvernement bruxellois dans un délai de six mois, après désignation de son successeur (après propositions d’un chasseur de têtes spécialisé et sélection par un jury indépendant). Le futur directeur général percevra alors un maximum de 120.000 euros bruts par an soit deux fois et demi moins que Serge Vilain.

Jean-Luc Vanraes, conseiller communal Open VLD à Uccle, actuel vice-président du comité et futur directeur général adjoint, conserve également son salaire jusqu’à la fin de son contrat à durée déterminée, programmée pour fin 2019. Son successeur aura par contre un salaire plafonné selon les nouvelles règles.

Quid des deux autres directeurs actuels? Eddy Van Gelder a déjà pris sa retraite et n’a pas été remplacé. Etienne Noël, plus de 30 ans de carrière à la SRIB, a lui accepté un avenant le faisant passer d’une fonction de directeur général adjoint à conseiller spécial. Les conditions salariales restent identiques. Par ailleurs échevin de l’Economie à Schaerbeek, Etienne Noël (Libéraux schaerbeekois) ne pourra plus cumuler après les élections communales, comme le prévoient les nouvelles règles de cumul et de bonne gouvernance.

On le voit: les nouvelles mesures ne s’appliquent pas aux dirigeants actuels. « Il aurait été compliqué de résilier les contrats de chacun des trois directeurs », précise-t-on. « Vu l’ancienneté des intéressés, la nature des contrats et les niveaux de rémunérations, trois licenciements auraient coûté beaucoup trop cher. »

De 20 à 13 administrateurs

Outre les rémunérations, d’autres changements interviendront à la SRIB. Le nombre d’administrateurs passera de 20 à 13 (neuf désignés par la Région bruxelloise actionnaire à plus de 70% et quatre désignés par les actionnaires privés). En outre, les commissaires du gouvernement n’auront plus un rôle passif au sein de la SRIB mais participeront aux organes de décisions et notamment du comité de rémunération. Les rôles du conseil d’administration et du président du conseil sont beaucoup mieux définis. En matière de déontologie, une attention sera apportée pour éviter les conflits d’intérêts entre administrateurs et entreprises soutenues financièrement par la SRIB.

Le texte adopté fin mars par les ministres bruxellois confirme les engagements pris l’année dernière à la même époque. Nous étions alors en plein scandale Publifin et à quelques semaines de l’éclatement de l’affaire du Samusocial.

Nous avons tenté d’obtenir une réaction de Serge Vilain. Mais celui-ci n’a pas répondu à nos appels.