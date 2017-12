Statut de Jérusalem: Poutine et Erdogan d’accord pour la création d’un Etat palestinien

Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont réitéré vendredi lors d’un entretien téléphonique vouloir œuvrer en faveur de la création d’un Etat palestinien, a indiqué le Kremlin au lendemain du vote à l’Onu condamnant la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d’Israël.

Les présidents russe et turc ont « confirmé leur volonté commune de poursuivre leurs efforts en vue du règlement du conflit palestino-israélien sur la base des normes du droit international et de la réalisation du droit du peuple palestinien à la création d’un Etat indépendant », a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Alliée des Etats-Unis, la Turquie fait partie des opposants les plus virulents à la décision de Donald Trump et a soutenu la résolution condamnant la décision américaine, comme la Russie. Début décembre, Vladimir Poutine s’était déclaré « fortement préoccupé » après l’annonce de Donald Trump, appelant les parties prenantes au conflit israélo-palestinien à la « retenue » et au dialogue.