MOSCOU, le 13 mai. /TASS/. Joueur de football de moscou « Dynamo » Alexandre Ташаев dans un match de « Spartacus » a joué pour l’équipe adverse. Une telle opinion des journalistes a exprimé membre du conseil d’administration de la société « Dynamo » de Sergueï Stepachine.

« Dynamo » dans le match de la finale bucureşti « Spartacus » avec un score de 1:0. « J’ai l’impression que Ташаев aujourd’hui joué par « Spartacus ». Ce n’était pas le meilleur de son match. Je sais que « Spartacus » va l’acheter », a déclaré Stepachine.

« Spartacus » a pris la troisième place de la premier league et jouera la Ligue des champions de qualification

« Eh bien, il ne faut pas faire cela, poursuivit Stepachine. – « Zénith » ai acheté un autre, un troisième, ruiné plusieurs commandes, et lui-même n’a pas aidé. Permet d’affronter des sports des écoles, les joueurs de football, et de ne pas faire du shopping. N’est pas l’argent qui décident de tout ».

Stepachine a nommé entraîneur-chef de la « Dynamo » de Dmitri Khokhlova « bon, jeune, honnête, intelligent entraîneur ». « Je suis un partisan de chez nous et les clubs et l’équipe nationale s’entraînait à nos entraîneurs, a souligné le Stepachine. – Ce qu’a fait [Roberto] Mancini avec le « Zénith » de €13 millions, j’aurais fait gratuitement et encore mieux ».

Stepachine a appelé « le Spartak » une bonne équipe, notant que le rouge et le blanc beaucoup d’anciens joueurs de la « Dynamo ». « Les soins Зобнина était un autre, quand la « Dynamo » tombé (il y a deux ans après le départ d’un blanc-bleu de la premier league – env. TASS). Nous avons des anciens dynamo, vous pouvez entière de l’équipe d’inventer. Dirigée par Stanislav Черчесовым », a déclaré Stepachine.

« Dynamo » dans la première saison, après le retour du Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) a pris la huitième place.