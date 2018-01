Stéphane Moreau est-il juge et partie dans le dossier d’investissements électriques au Congo?

Dans le dossier Nethys, c’est une nouvelle polémique. Nethys a prêté 10 millions de dollars à une société privée pour construire deux centrales électriques. Devait prêter en fait. Et qui retrouve-t-on à la tête de cette société privée? Un certain Stéphane Moreau, patron de Nethys.

D’où cette question: Stéphane Moreau a-t-il été juge et partie dans ce dossier Congo? Stéphane Moreau a créé la société privée EBI, avec d’autres cadres et dirigeants du groupe Nethys, pour construire ces deux centrales dans la région du Kivu. Le projet a eu besoin d’argent. Et le conseil d’administration de Nethys avait décidé de le prêter.

Dix millions de dollars

La société qui construit ces centrales électriques au Congo appartient pour un quart à Stéphane Moreau lui-même. Deux autres quarts sont à Marc Beyens et Pierre Meyers. Le dernier quart appartient à Elicio, filiale de Nethys. Et qui dirige Nethys? Le même Stéphane Moreau, quand Pierre Meyers siège, lui, au conseil d’administration. Les mêmes hommes sont donc d’un côté et de l’autre, ici comme personnes privées et là comme dirigeants d’une société à capitaux publics.

En octobre dernier, le projet de centrales électriques a besoin d’argent. Et le conseil d’administration de Nethys décide de prêter dix millions de dollars. Stéphane Moreau et Pierre Meyers sortent de la salle au moment du vote. Ils ne veulent pas être accusés de conflit d’intérêt. Et le point passe. Il est même validé en urgence … quelques jours avant le renouvellement des membres du conseil d’administration.

Un conflit d’intérêt?

Est-ce qu’il y a conflit d’intérêt dans cette histoire? Pas selon Nethys, qui a demandé un avis juridique. Mais une source proche du dossier nous a fait remarquer un conflit d’intérêt possible. Meyers et Moreau se disent d’accord pour revendre leurs parts. Si l’affaire devient rentable, ces parts de société privée prendront de la valeur. S’ils les revendent – à Nethys ou à Elicio – ils seront en même temps ceux qui décident de racheter … puisque c’est eux qui dirigent Nethys. Et ils y gagneront de l’argent comme personnes privées.

La publicité autour du dossier « électricité-Congo » semble avoir freiné l’affaire. Nethys assure que les dix millions de dollars ne sont pas sortis. Le climat médiatique et politique ne s’y prête pas. Il faudra soumettre de nouveau le point à un prochain conseil d’administration.