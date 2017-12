STIB: un examen interne annulé après des soupçons de fraude

C’est LE sujet de conversation du moment à la STIB, le plus gros employeur de Bruxelles: les résultats d’un examen de promotion interne ont dû être annulés suite à de très forts soupçons de fraude. Ce genre d’annulation, communiquée fin de semaine en conseil d’entreprise, est extrêmement rare.

Selon plusieurs sources syndicales, contactées par la RTBF, l’examen concernait la nomination de gestionnaires de lignes pour le métro. Le gestionnaire de ligne est une sorte de responsable chapeautant plusieurs conducteurs. Neuf candidats étaient sur les rangs pour deux postes. A la STIB, l’encadrement des sessions d’examens est particulièrement strict, pour garantir l’équité entre chaque postulant: copies anonymes, corrections encadrées, mise sous enveloppes cachetées, ouvertures devant témoins… Tout est fait pour qu’il n’y ait aucune contestation possible. Sauf qu’ici, suite à une dénonciation, il serait apparu que certains candidats favorisés, soutenus par un ou plusieurs cadres, auraient obtenu les questions et les réponses à l’avance. Ce qui aurait mis la puce, c’est la similitude dans les réponses, quasiment du copier-coller.

Des précédents?

Après plusieurs jours d’enquête et une série d’auditions, la Direction des Ressources Humaines de la STIB prend une décision extrême: annuler les résultats de l’examen et programmer une nouvelle session. Une investigation plus poussée devrait déterminer qui est à l’origine de la fraude et surtout, s’il y a déjà eu des précédents. Selon une source proche du dossier, « ce n’est pas la première fois que cela arrive, des cas similaires ont été rapportés pour des examens pour les réseaux bus et trams. Des examinateurs s’arrangeraient avec des candidats. Dans le cas de l’examen « gestionnaire de lignes métro », il y a eu dénonciation et preuves, ce qui a amené à cette annulation. » Un syndicaliste ajoute: « Un autre examen a déjà posé problème il y a quelques mois, dans un autre département de l’entreprise ».

La direction de la STIB, par la voie de la porte-parole Françoise Ledune, confirme qu’un « nouvel examen » de gestionnaires de lignes métro « va devoir avoir lieu ». Mais on parle plutôt d’un problème dans la « procédure de communications des résultats qui n’a pas été respectée ». Les lauréats auraient été avertis de leur note avant le dévoilement officiel. Un avertissement orchestré par qui? Des investigations vont devoir le déterminer.