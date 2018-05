MOSCOU, le 6 mai. /Corr. TASS Alexandre Бокулев/. La cohésion des joueurs de football, de la direction et des supporters d’Orenbourg » est devenu un gage de la sortie de l’équipe Russe de football de la premier league (premier league). Une telle opinion TASS a exprimé membre du conseil d’administration d’orenbourg club Basile Stolypine.

Le samedi « Orenbourg » sur le check-out a battu de koursk « avant-garde », avec un score de 2 à 0 dans le cadre de la 37-ème tour de la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE), en tapant 83 points. Nul le résultat d’un match de la 37e tour entre yaroslavl « Chinnikom » et красноярским « l’Ienissei » (2:2) a permis de « Оренбургу » d’avance s’assurer une place pas au-dessous de la deuxième dans le classement, comme « Paris », allant troisième dans le tournoi ne pourra pas battre la « Garantie ». Cela garantit « Оренбургу » la participation au tirage au sort de la premier league la saison prochaine.

« La principale tâche est terminée, maintenant, nous espérons prendre la première place, il reste encore un peu, et puis nous allons voir comment agir [premier league]. Allons essayer de ne pas répéter les erreurs de la saison dernière, quand nous sommes partis de la premier league (laissant la place en barrages de tirs SKA – Khabarovsk » – env. TASS), et nous ferons tous les efforts pour s’implanter et avec succès de se produire, représentant notre région dans la premier league », a déclaré Stolypine. « La dernière page d’un jeu avec « la Sibérie » (« Orenbourg » a gagné avec un score de 1:0 – env. TASS) a montré que les supporters et l’équipe, et le guide font qu’un, de sorte que cette cohésion a donné son résultat. L’équipe se sent soutenu et les dirigeants et les supporters, qui est très cool d’aider et de ceux qui conduisaient la commande, y compris dans les retraites de matches », a – t-il ajouté.

Après le départ « d’Orenbourg » de la premier league à l’issue de la saison dernière poste d’entraîneur de l’équipe a quitté Robert Evdokimov, qui accéda à géorgien spécialiste Temuri Кецбая. Cependant, déjà en août 2017, le club et l’entraîneur ont annoncé la cessation de la coopération, et « Orenbourg » en tête de Vladimir Fedotov. « La saison a commencé, sans succès, pour nous, par conséquent, les mesures qui ont été prises, je pense que prenne effet. Par la suite, en fait, est apparu le résultat, le jeu et, surtout, les spectateurs dans les tribunes », a déclaré Stolypine.

« Orenbourg » dans le dernier tour RÉPÉTITIONUNE sur la check-out jouer avec un « Тамбовом », qui à l’issue de la 37e tour a assuré sa quatrième place dans le tournoi et la participation dans les matches pour le droit de jouer en premier league. De l’avis de Stolypine, de ce fait seulement ajouter de la motivation тамбовскому club sur le dernier jeu de RÉPÉTITIONUNE. « Tambov » – une équipe ambitieuse avec le même entraîneur (André Талалаев – env. TASS), et sur le premier jeu, on peut dire qu’ils injustement perdu nous [avec un score de 1:2 dans le match du 1er tour], de sorte que le sport reste donc le jeu est ardu, la bataille pour la victoire. D’autant plus « Тамбову » il faut se préparer au long des joints, et le match avec nous leur sera utile, et nous avons, je le répète, l’ambition d’occuper la première place, de sorte que traverse le match ne sera pas », – a conclu Stolypine.

Rencontre « Tambov » et « d’Orenbourg », comme tous les jeux de la 38-ème tour RÉPÉTITIONUNE, se tiendra le 12 mai.