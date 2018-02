Stupéfiants: après une enquête ciblée et des perquisitions, la Boraine arrête quatre suspects

Au début de ce mois de février, le Service d’Enquête et Recherches de la Police Boraine a mené de nombreuses perquisitions liées au trafic de stupéfiants, aboutissement d’une enquête de longue haleine menée par ces enquêteurs.

Voici le fruit de ces dix perquisitions menées sur la région de Mons-Borinage, le matin du 5 février: parmi les produits prohibés, on compte 90 grammes de cocaïne, 35 grammes de marijuana et de résine de cannabis, ainsi qu’une boîte de space cake et pour peser le tout, des balances de précision. Côté communication, on dénombre une douzaine de GSM ainsi que des tablettes.

Aux rayons défense, attaque, les suspects disposaient de diverses armes prohibées parmi lesquelles des sprays anti-agression, des couteaux et des tasers.

Enfin, les agents du Service d’Enquête et Recherche de la Boraine ont mis la main sur une importante somme d’argent en espèces puisque plus de 8.000 euros ont été découverts.

Quatre personnes ont été arrêtées, privées de liberté et inculpées dans le cadre de ce dossier