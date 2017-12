Suisse, le chef d’orchestre Charles Dutoit a rejeté les accusations de harcèlement sexuel

Charles Dutoit

TASS, le 23 décembre. Le chef d’orchestre britannique avec l’orchestre philharmonique Royal de Charles Dutoit, sur le harcèlement sexuel de la part de qui ont déclaré auparavant, plusieurs femmes, a rejeté les accusations à son encontre.

« Les accusations portées contre moi, aussi choqué que moi et mes amis et collègues. Je ne reconnais plus ni homme, ni les actions qui sont décrits dans les MÉDIAS », – cite la déclaration du chef d’orchestre chaîne de télévision corporation Bbc samedi. Dutoit a également déclaré que demandé de l’aide juridique et de protéger sa réputation.

Comme précédemment transmis à l’agence Associated Press, les accusations à l’adresse Dutoit avancé de quatre femmes: trois cantatrices et musicien de l’orchestre. Selon les femmes, les cas de harcèlement se sont produites dans la période de 1985 à 2010 dans les voitures, les hôtels, de la loge du chef d’orchestre, l’ascenseur et dans les coulisses. Comme l’écrit l’AP, les victimes décrit en détail les actions Dutoit après les répétitions et représentations dans cinq villes américaines: Chicago, Los Angeles, Minneapolis, Philadelphie et de Saratoga Springs (ny). Leurs noms autorisés à n’en nommer que deux femmes: la mezzo-soprano Paula Rasmussen et double lauréat du prix Grammy, soprano Sylvia Mcnair.

81-ans, Charles Dutoit a gagné en importance au chapitre de l’orchestre de l’opéra de Vienne. Plus tard, il a dirigé l’orchestre symphonique de Berne, l’orchestre symphonique de Montréal, l’orchestre National de France, ainsi que les orchestres de Göteborg, Philadelphie, Tokyo et d’autres. Détenteur de nombreux titres honorifiques et récompenses, neuf fois celui de la Grammy, remportant deux de ces prix. Il a été marié quatre fois, il avait un fils et une fille.