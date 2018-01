Suprême NTM sera aux Ardentes à Liège le 5 juillet

Le duo de rap et de hip-hop français Suprême NTM (JoeyStarr et Kool Shen) se produira au festival Les Ardentes qui se déroulera du 5 au 8 juillet prochains, dans le parc Astrid à Coronmeuse (Liège). Une date unique en Belgique, a-t-on appris mardi auprès de l’organisation des Ardentes.

Après Mc Solaar (6 juillet), Orelsan (7 juillet) et Massive Attack (8 juillet), c’est désormais Suprême NTM, le duo que forment JoeyStarr et Kool Shen, qui est annoncé en affiche d’ouverture du festival liégeois le 5 juilet. Après trois dates à Bercy en mars, le groupe de rap et de hip hop français sera de passage en Belgique.

Un concert unique, dit-on, qui marquera leurs 30 ans de carrière et les 20 ans de l’album « Suprême NTM », quatrième opus sur lequel on retrouve des titres comme « Ma Benz », « That’s My People » ou encore « Seine-Saint-Denis Style ». Ce fut leur plus gros succès avec plus de 800.000 exemplaires vendus.

« Pour citer JoeyStarr, « ce sera pas du revival de m*rde ». C’est toujours l’envie d’en découdre qui pousse le duo à remonter sur scène », soulignent les organisateurs, qui signalent que l’offre Early Bid, permettant d’acheter des pass/tickets à tarifs réduits, prendra fin le 13 janvier à minuit.

Plus d’infos sur www.lesardentes.be.