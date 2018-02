Sur des buts de ma mémoire

© Lala Булатова/Welcome2018.com

L’héroïne de la matière première est devenue un journaliste sportif, animateur de télévision et animatrice de la cérémonie du tirage au sort de la coupe du monde de football Maria de Commande. Marie se souvient de la coupe du monde 2002 – à la fois dans le temps de jeu de l’équipe russe avec la Tunisie de sa ville natale Krasnogorsk mesure et déserté, parce que tout le monde à regarder le match. Comme nos ont perdu les japonais, après quoi, sur la place du Manège à Moscou, des émeutes ont éclaté. Comme les gagnants du tournoi les brésiliens ont fui du cercle d’honneur. Et comme c’est alors qu’elle est tombée en amour avec ce sport et a décidé d’associer à sa vie professionnelle.

