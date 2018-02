Sur la foire Internationale du livre à la Havane a ouvert le pavillon russe

Pierre Алешковский et Victor Куллэ

La HAVANE, le 3 février. /TASS/. Гаванская la foire Internationale du livre, l’un des plus importants et populaires culturels forums à Cuba – le vendredi a ouvert les portes à tous. Sur le territoire de l’ancienne forteresse de San Carlos de la Cabaña, qui est devenu le lieu traditionnel de maître cubain de la fête du livre, leur exposition ont déployé des participants de plus de 40 pays d’Amérique, d’Afrique, d’Asie et d’Europe.

N’est pas passée inaperçue et la présentation de pavillon russe, où sont présentés des livres de différents domaines thématiques, publiés nationaux éditeurs « Ast », « AST », « E », « Scooter », « les Progrès de la Tradition », « B. S. G.-Presse », le Fonds socio-économiques et intellectuelles de programmes. Le stand russe est décoré avec des ornements des peuples de la Russie.

« La russie chaque année, prend part à la havane la foire Internationale du livre, et notre pavillon attire toujours un grand nombre de visiteurs. Des milliers de cubains ont reçu une formation en URSS, parle russe, et très friands de notre littérature », – a noté le ministre-conseiller de l’ambassade de Russie à Cuba, Sergueï Рещиков, en ouvrant le pavillon russe.

En cette année de la Russie à la havane le forum venez, écrivain, historien et animateur de radio Pierre Алешковский et poète, traducteur et critique littéraire Victor Куллэ.

En 2016 Алешковский a remporté le prix littéraire Russe « Booker » pour son roman « le château ». Куллэ a participé à la traduction de poèmes pour les deux anthologies de la série « de la littérature Moderne des peuples de la Russie » – « de la Poésie », qui a reçu le grand prix du concours « Livre de l’année-2017 », et « la littérature enfantine ».

Алешковский et Куллэ se produiront avec des conférences, participeront à une table ronde sur le thème « les Difficultés de la traduction » et le concours « Je peins la Russie ».

L’exposition russe et un programme d’activités dans le cadre de la foire organisée « Mixte humanitaire de la maison d’édition », avec le soutien de l’agence Fédérale de la presse et des communications, de l’ambassade de Russie à Cuba et à la représentation de l’agence Rossotroudnitchestvo dans les pays des caraïbes.

Les livres russes à Cuba aiment encore

Dans le passé, dans les foires à la Havane a été largement présenté soviétique portrait de produits. Après l’effondrement de l’URSS russes de la maison d’édition le long temps n’a pas participé à cubains livre des forums. Cependant, depuis 2009, à la foire offre chaque année le pavillon russe, et en 2010 de la fédération de RUSSIE a été l’invité d’honneur de la fête de la librairie.

À Cuba, jusqu’à présent, la demande est restée forte sur la littérature c’est en russe. Sur l’île vit beaucoup de personnes originaires des républiques de l’ex-URSS, et les cubains, qui dans le passé ont terminé soviétiques universités, avec intérêt liés aux nouveautés éditeurs russes.

Гаванская foire du livre

Гаванская foire du livre est considéré comme le principal événement culturel annuel à Cuba et l’une des plus grandes manifestations du genre dans la région. Pour les lecteurs locaux, elle est d’une rare occasion de se familiariser avec les tendances modernes de la littérature mondiale, de remplir leurs bibliothèques et discuter avec de célèbres auteurs, donc capital de la librairie le forum est visité chaque année par des centaines de milliers de personnes.

Cette année la foire consacrée à la principale de l’historien de la Havane Eusebio Леалю, qui, depuis plusieurs décennies, dirige Historique du bureau de la capitale cubaine et est responsable de la préservation du patrimoine architectural de la ville. Récemment, Leal a été attribué russe de l’Amitié pour ses mérites dans le renforcement de l’amitié et de la coopération entre les peuples de la fédération de RUSSIE et de Cuba.

L’invité d’honneur de la librairie du forum de cette année est devenu la Chine. De l’Empire du milieu sur l’île de délégation composée de 220 personnes – des écrivains, des éditeurs, des artistes et des représentants du gouvernement.

Гаванская la foire, le premier jour avec l’attention de nombreux habitants et les visiteurs de la Havane, se poursuivra jusqu’au 11 février. Ensuite, elle partira en tournée au pays, qui se terminera à la mi-mai dans la ville de Santiago de Cuba, dans la partie orientale de l’île.