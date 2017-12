Sur la ligne Circulaire du métro de moscou a commencé à circuler thématique de l’an dans le train

© Alexander Shcherbak/TASS

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. Thématique train, orné de noël dans la tradition, a commencé à circuler sur la ligne Circulaire du métro de Moscou. Les organisateurs ont réfléchi à la conception d’un train au hasard, pour la sensation de la fte ne le quittait pas des moscovites et les visiteurs de la capitale tout au long du chemin.

Nouvel an, de type « Rusich » est sorti le premier vol de электродепо « Krasnaya Presnya ». Le conducteur a alerté fort signal de gong sur l’arrivée du matériel roulant sur le quai de la station « Krasnopresnenskaya ».

« La semaine dernière, nous avons déjà lancé брендированный train de « le Voyage dans le temps de Noël », consacré à la conduite dans la capitale éponyme du festival. Aujourd’hui, nous sommes heureux de présenter la deuxième thématique de la composition de l’an, il circulera sur la ligne Circulaire du métro. L’intérieur du train est décoré de la divination des jouets, des guirlandes, des flocons de neige – les principaux attributs de la fête. Nous espérons qu’il plaira à nos passagers, nous vous invitons tous à faire un voyage dans le thème du nouvel an-up », dit – TASS le premier chef adjoint de métro de moscou pour le développement stratégique et le client, les travaux de Roman Latypov.

Le train est décoré en blanc et des tons bleus. De l’extérieur, sont représentés les personnages principaux du nouvel an de l’intrigue, les pingouins, mettent en œuvre des sports d’hiver. L’hiver les sujets sont remplacés par les inscriptions « Avec la nouvelle année, à Moscou! », rappelant les citoyens et les visiteurs de la capitale anniversaire de la fête.

L’intérieur du train est consacré à la préparation de la Nouvelle année. Sur le périmètre des wagons sont équipés de branches de sapin avec des jouets, des perles, des paillettes, de géants 3D, les flocons de neige. Pour la décoration des trains sur выбивалось de стилистки des transports en commun certains éléments de la conception et porte le logo du métro de moscou.

Concert et селфи avec le Père Noël

Les premiers clients des trains ont rencontré le Père Noël et snow Maiden. Frapper fort avec son bâton sur le sol, le magicien a accueilli les passagers et a demandé s’ils aiment la fabrication des trains. « Faites un voeu, et il va se réaliser. Beaucoup d’entre vous ont écrit des lettres à la direction de souterrain de l’année, ont demandé à exécuter sur une ligne de fête train et voici, est exécuté. Attention, les portes se ferment, la prochaine station de la « Nouvelle année », a déclaré le Père Noël.

Dans le chemin d’accès pour les passagers, a prononcé le saxophoniste partie du projet « la Musique dans le métro », il a organisé un concert, jouant plusieurs célèbres chansons de noël. Jusqu’à ce que les utilisateurs adultes souterrain reprenaient, les passagers des plus jeunes faisaient селфи avec les personnages. Le plus populaire des héros de photos de l’acier de Santa Claus.

Selon Латыпова, le train lancent dans le métro pour la deuxième année consécutive. L’année dernière, les passagers ont apprécié l’apparition de брендированного de la composition, mais ont proposé d’alerter sur le fait, quand on peut le voir sur la ligne. « Il y avait beaucoup de passagers qui attendaient et ont cherché de ce train, et nous avons dû publier un calendrier de suivi. Si cette année seront similaires de la demande, nous allons réagir », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Il a souligné que cette année, les organisateurs ont choisi pour les trains « plus détendue » la coloration, comme le metropolitan effectue en premier lieu la fonction de transport, différent niveau élevé de danger contrairement aux transports terrestres, et de la décoration ne doit pas détourner les passagers du voyage. En outre, la dernière fête de la composition a comporté des led d’éléments et de guirlandes, certains pour le temps de la navette de train sur la ligne Circulaire « disparu ». « Cette année, nous avons fait l’accent sur les traditionnelles décorations de noël – les jouets de noël, flocons de neige, мишуре. Pour la prsentation a fallu plus de 300 mètres de guirlandes, et environ un millier de balles », a déclaré Latypov.

Chef adjoint de la métro, a avoué que le plus difficile dans la conception de trains a été la fixation de tous les ornements pour pendant l’accélération des jouets fiable tenaient à leur place. « D’autre part il est important que tout semble naturel. Si vous regardez attentivement, ne verrez pas un seul de fixation », a – t-il.

Le voyage commence

Cette année, les moscovites et les visiteurs de la capitale s’attendre à beaucoup de surprises du nouvel an dans le métro, a déclaré Latypov, mais de révéler plus de détails. « Je constate simplement que cette année, le metropolitan museum of art et de Moscou central de l’anneau (CIP) vont travailler tout au long de la saint-sylvestre, dans la nuit de noël, le train de marcher sur une heure plus longtemps – jusqu’à deux heures. À 23:50 dans les trains, le métro et le CIP pour la deuxième année consécutive sera organisée à la diffusion du nouvel an correspondance du président de la Russie », – a déclaré Latypov.

De l’an, la composition a fait le tour du Rond-point de la ligne, après quoi la direction du métro, le Père Noël et snow Maiden a félicité les passagers de joyeuses fêtes et ont quitté la composition. Ils ont promis que nécessairement se répercutent dans la composition du nouvel an, à la veille des fêtes par an et trouveront plus intéressant programme de voyage de jour férié.

Le métro de moscou régulièrement lance le thème des trains à l’occasion des fêtes et des événements importants. En 2017, les passagers ont vu depuis dix nominatives compositions. Parmi eux, le train, dédié à la coupe du monde de football, qui se tiendra à Moscou en 2018, historique du festival « les Temps et les époques. La réunion », l’exposition « la Russie aspire à l’avenir ».