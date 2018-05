Sur le forum de Vladivostok ont discuté les perspectives de volontaires du tourisme de l’Extrême-Orient

© Sergey Савостьянов/TASS

VLADIVOSTOK, le 17 mai. /TASS/. Les avantages et les inconvénients de la nouvelle Extrême-Orient de la direction volontaires du tourisme ont discuté des orateurs de la jeunesse du congrès, qui s’est déroulé jeudi à Vladivostok, dans le cadre de la quatrième Pacifique touristique du forum. Les experts et les participants sont venus à la conclusion que la direction de volontaires du tourisme a de grandes perspectives, mais a besoin d’être intégré tude, a déclaré le journaliste TASS.

Le quatrième Pacifique touristique le forum va Vladivostok sur le terrain de l’extrême-orient de l’université fédérale du 17 au 20 mai. D’affaires de la partie du forum consacrée au développement du tourisme maritime dans la région de l’Asie-Pacifique (APAC), un autre thème important, qui discuteront des représentants туротрасли de l’Extrême-Orient, deviendra la promotion d’un projet interrégional « Est l’anneau de la Russie », unissant le potentiel touristique de l’12 de l’extrême-orient et de la sibérie acteurs. 18 au 20 mai dans le cadre du forum fonctionnera XXII Pacifique du tourisme de l’exposition (PITE), qui traditionnellement réunir le potentiel touristique des régions de l’Extrême-Orient et la région asie-pacifique, en ces jours, sur la promenade d’extrême-orient de l’université fédérale aura lieu la traditionnelle fête du « Jour du voyageur. Une autre aire de jeux du forum sera la dixième exposition de yachting et de loisirs Vladivostok Boat Show.

Une nouvelle direction

La direction de volontaires du tourisme est apparu en Extrême-Orient relativement récemment, mais l’une des agences de voyage Primorye a déjà formulé des propositions, dit TASS chef du département du tourisme et du service de l’École d’économie et de gestion ДВФУ Natalia Ovcharenko.

« L’une des agences de voyage Primorye a déjà mis en place des visites qui peuvent être attribués à des волонтерскому tourisme. Par exemple, vous pouvez aller à la Scandinavie en tant que bénévole. Ceci est dû principalement à l’environnement, mais parfois, curieusement, cela est dû à la surveillance de quelqu’un », dit – Ovcharenko dans le temps de la jeunesse internationale de tourisme de congrès.

Selon elle, le bénévolat le tourisme se développe activement auprès des jeunes, car il permet à moindre coût de visiter de nouveaux endroits, d’acquérir une nouvelle expérience. Expert en suis sûre, que cette direction il y a de grandes perspectives, mais elle nécessite une approche globale.

« Tout d’abord, vous devez d’abord apprendre où ce mouvement peut être applicable, où le besoin de ces bénévoles. Deuxièmement, « emballer » c’est une sorte de produit de lancer une campagne de. Cela concerne non seulement le territoire de primorye, mais d’autres régions du pays », a déclaré Ovcharenko.

Les jeunes qui ont participé à un débat sur le волонтерскому du tourisme, a souligné que c’est la direction a comme avantages et inconvénients. En particulier, il est attractif, qui permet d’améliorer la connaissance des langues étrangères, de rencontrer de nouvelles personnes et de « l’intérieur » d’apprendre sur les particularités de l’organisation de grandes manifestations. Cependant, les participants ont souligné l’discussions, vous devez être prêt aux ménages de gêne, à la grande quantité de travail et le manque de temps libre, et à ce que les bénévoles auront à « lisser les angles », à cause des insuffisances de l’organisation de l’événement.

L’expérience des adhérents

De bénévolat, le tourisme n’est pas seulement un voyage de bénévoles, mais aussi d’aider ceux qui viennent visiter la ville ou de prendre part à l’événement. De l’expérience dans l’organisation et le développement de ce volontariat, sont prêts à partager avec l’Extrême-Orient les partisans de Moscou, où déjà quelques années lors d’etat de Moscou de l’institut de l’industrie du tourisme du nom de Yu A. Sienkiewicz bénévolat tourist center. Comme dit le professeur, titulaire de la chaire de tourisme de l’institut Alexander bras-hirsutes, le travail de volontaires du centre touristique vise à renforcer l’attractivité de Moscou, la création de l’image de la capitale comme une ville accueillante

« De moscou dans le développement des mouvements volontaires, y compris touristique des mouvements volontaires, a une certaine expérience, qui remonte à presque dix ans. Ces développements peuvent être utiles notamment en Extrême-Orient, parce que l’Extrême-Orient, malgré l’éloignement de Moscou, a beaucoup à voir dans le plan de l’organisation ou une autre collectivité d’activités, en particulier dans le domaine du tourisme », – a dit bras-hirsutes.

Il a dit que, consistant dans le centre de bénévoles, parmi lesquels principalement des élèves de l’enseignement supérieur et secondaire spécialisé, les établissements d’enseignement, aident les russes et les touristes étrangers de naviguer sur le terrain, de partager les informations nécessaires sur les plus intéressants à visiter des lieux, expliquent comment les atteindre, et, entre autres, contribuent au travail de la police des transports.

Les bénévoles турцентра, selon Косолапова, aident également dans l’organisation et la tenue de grands événements tels que les jeux olympiques de Sotchi, la Coupe des confédérations de la FIFA, de Moscou urbain, le forum, la procession de « l’Immortel régiment, de la russie велопарад, montre de mémoire et d’autres. Par les volontaires de la participation турцентра donne la possibilité de voyager à travers les villes, de générer des contacts, d’accroître les compétences de communication, y compris en langues étrangères, d’acquérir une expérience de travail sur les manifestations de masse dans le pays et à l’étranger.

Bras-hirsutes a ajouté que lors de la волонтерском турцентре agit d’une école de langue du tourisme, où les bénévoles peuvent maîtriser plus de 12 langues, y compris les orientaux. Formés dans cette école, les bénévoles sont très recherchés pour eux de nouvelles perspectives dans la suite de l’emploi.

Bras-hirsutes a ajouté qu’il attendait l’application de moscou de l’expérience, en particulier dans le territoire du primorié, compte sur la coopération avec Дальневосточным l’université fédérale.