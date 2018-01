Sur le phare de la BSF a organisé un concert du festival « Wysocki. À travers le temps. La crimée. Sébastopol »

L’amiral de la flotte de la mer noire de la fédération de RUSSIE gardes de la fusée croiseur « Moscou »

SÉBASTOPOL, le 28 janvier. /Corr. TASS André Medina/. Des chansons et des poèmes de Vladimir Vysotsky sonné dans le désordre amiral de la flotte de la mer noire de la fédération de RUSSIE des gardes croiseur lance-missiles Moskva. Les participants au V festival International « Wysocki. À travers le temps…la Crimée, Sébastopol » sont venus aux gens de mer-черноморцам, afin de partager avec eux la créativité du célèbre barde, le correspondant transmet TASS.

Actuelles marins d’un service d’urgence pris une époque où la chanson Vysotsky étaient connus dans tout le pays. Toutefois, valait la peine de l’entendre, « Parle-moi », comme beaucoup de spectateurs ont commencé à полголоса à chanter à haute voix: « Oh, une fois, encore une fois, beaucoup, beaucoup de fois ».

« J’aime ses chansons, dont plus de six cents. Ce sont des chansons sur le peuple, les gens, pas de la musique populaire. Pour cela, son peuple et l’amour », dit le marin du croiseur « Moscou » Leonid Тренин.

Wysocki reste d’actualité

La pertinence de la créativité la République a souligné l’un des participants de concert, sébastopol bard Alexandre Vassiliev. « Continua – référence de l’échantillon de l’auteur-artiste, beaucoup de temps a passé depuis sa mort, mais je crois que la pertinence de son oeuvre pour les générations futures, est préservée, et il restera, si elles n’apparaîtront pas à leurs idoles. Mais jusqu’à ce qui pourrait constituer la concurrence Vyssotski, non », estime – t-il.

Ses paroles ont confirmé et les marins. « Maintenant, une autre génération, mais nous avons aussi envie d’écouter quelque chose de réel, de la vie. Alors bien sûr, j’aime les chansons de la République », dit – marin Alexandre Ерендеев.

Le festival se poursuit

Le festival international « Wysocki. À travers le temps… la Crimée, Sébastopol » est organisé pour la cinquième fois.

Comme le dit le chef de la division de l’information flotte de la mer noire de la fédération de RUSSIE Vyacheslav Institut, cette année, les concerts auront lieu non seulement sur le croiseur « Moscou », mais aussi dans les trois unités militaires flotte de la mer noire de la fédération de RUSSIE. Et le soir, le dimanche sur la scène de la Maison des officiers de la flotte aura lieu un grand concert, avec la participation d’un grand nombre d’artistes de Moscou, Minsk, Simferopol, Sébastopol.

Le festival se déroule du 25 janvier au 1er février. Pendant ce temps, se tiendra de nombreuses activités, y compris la premiere concert-spectacle « le Hameau du XXE siècle » et le concert de « la Verticale », avec la participation de plusieurs orchestres militaires.

Selon les organisateurs, le festival est le produit de la communauté créatrice des quatre villes de Simféropol, Alouchta, de Yalta et Sébastopol. L’un de ses objectifs prioritaires est pas seulement la vulgarisation de la créativité Vyssotski, mais la création de lieux de mémoire consacrés à l’art populaire du poète.

Par exemple, grâce à l’unification des efforts de passionnés, le 25 juillet 2014, un monument au poète à Simféropol, en 2017 ouvert une plaque commémorative Vyssotski à Evpatoria, où il a été filmé et a vécu pendant le tournage.

De persévérance et de détermination de l’initiative d’un groupe de Sébastopol a permis d’installer une plaque commémorative sur le bâtiment Матросского du club pendant le tournage du film « la permission à terre » a joué Vysotsky.