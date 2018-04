Sur les bases de l’entraînement, de la coupe du monde dans les Banlieues assureront une surveillance de la sécurité

Le ministre de la culture physique et des sports de la région de Moscou Roman Терюшков

© Stoyan Васев/TASS

MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. Les autorités de Moscou fournira réception, le contrôle de sécurité à l’entraînement des bases de la coupe du monde de football 2018. Annoncé lundi le service de presse du Ministère de la culture physique et des sports de la région de Moscou.

« Sur les bases de l’entraînement, de la Banlieue de moscou le mode de sécurité sera assurée 24 heures, sept jours par semaine », rapporte le service de presse de la ministre de la culture physique et des sports de la région de Moscou Roman Терюшкова. Comme l’a souligné le ministre, à un championnat se préparent à tous les services de la Banlieue de moscou, y compris l’application de la loi. Sur les bases assureront la surveillance vidéo, la patrouille des territoires, de l’inspection des visiteurs et l’inspection des véhicules.

« Récemment, dans les MÉDIAS étrangers apparaît de plus en plus de messages sur les menaces à la sécurité lors de la prochaine coupe du monde. Je tiens à vous assurer que, pour assurer un séjour confortable fans en Russie lors du championnat du monde – notre objectif principal. La sécurité est l’un des questions les plus importantes lors de l’organisation de la coupe du monde de football en 2018, a déclaré Терюшков.

Les matches de la coupe du monde 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes sur les 12 stades. Dans la capitale joueront les 12 matchs qui auront lieu à moscou deux arènes – « Loujniki » et « Spartacus ».