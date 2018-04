Sur l’île de Sakhaline, a ouvert le premier international медиафорум russes îles

YUZHNO-SAKHALINSK, le 12 avril. /TASS/. Le premier international медиафорум russes îles s’est ouvert jeudi à Ioujno-Sakhalinsk. Où participent plus de 800 personnes – professionnels медиаотрасли et PR, des chefs d’entreprise, ont indiqué des TASS, les organisateurs du forum.

« Journalistiques forums se répercutent la vague de pays, arrivent à Kaliningrad. C’est une bonne pratique qui commence sur l’île de Sakhaline. Ces terrains nécessaires et importants. Il est important pour nous regarder, comme le développent d’autres régions, tirer parti de l’expérience », a déclaré, s’adressant aux participants du forum, le gouverneur de l’oblast de Sakhaline, Oleg Кожемяко.

Comme dit TASS chef de projet Victor Soukhanov, le thème du forum – insulaire. « Nous avons décidé de fusionner en un seul endroit plusieurs insulaires russes entités: l’île Russe, l’île de Sakhaline, « l’île de Crimée » – selon la terminologie de l’écrivain Vassili Axionov, l’oblast de kaliningrad, comme l’enclave russe sur le territoire de l’est de l’Europe, de Solovki. Décidé de spéculer que les gens ressentent, en vivant et en travaillant sur ces territoires que vous avez en commun et quelles sont les différences. Le leitmotiv de ces territoires différents, et le pays », – a expliqué Soukhanov.

Le premier international медиафорум se déroule les 12 et 13 avril à Ioujno-Sakhalinsk. En deux jours, les participants et les invités du forum s’attend à un programme riche, avec plus de 35 sections sur les blocs de « sport journalisme », « jeunesse », « service de presse et des affaires » et de la « bloc ».

Parmi les principaux orateurs, le président de l’Union des journalistes de Russie, Vladimir Soloviev, тележурналисты Anton Vernitsky (Première chaîne), Alexandre Гурнов (RT), rédacteur en chef de Russia Beyond (projet de la chaîne de télévision RT) Vsevolod Balle, directeur général de la MDK Creative Agency Maria Вылегжанина, président de l’association Russe des relations publiques Stanislav Naumov, fondateur de Dedu.center, professeur de l’École de la pensée créatrice CAVIAR Victoria Derugina.

L’agence TASS sur le forum présentera le chef de la gestion de projets complexes Constantin Шимбриев et reporter en chef du portail « Grenier » Olga Добровидова.