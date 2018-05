Sur l’île de Sakhaline sauvé de la grande ours, tombant dans le браконьерскую boucle

YUZHNO-SAKHALINSK, le 24 mai. /Corr. TASS Irina Байбарза/. Gros ours, tombant dans le браконьерскую une boucle dans la forêt Корсаковского district de la région de Sakhaline, sauvé le personnel régional du ministère de la sylviculture et de la chasse. À propos de ce jeudi a indiqué le service de presse de l’office.

« L’ours a été frappé dans la boucle arrière de la patte et ne pouvait pas vous-même pour se libérer des pièges. Près de cet endroit a également été détecté « l’appât » [tonneau avec тухлой le poisson], et une autre boucle. Guide de минлесхоза a pris la décision de sauver des prédateurs », – dit dans le message.

Aider les ministères ont fourni des vétérinaires Sakhalinsk зооботанического du parc. À l’aide d’une arme, ils ont introduit la bête vétérinaire de l’anesthésie, et quand il a commencé à s’endormir, il a fait quelques injections pour le sommeil est le plus profond. Après cela, le spécialiste минлесхоза André Хомич couper la boucle de l’arbre, sur lequel elle a été fixée et l’a délivré de la patte de l’animal.

En essayant de se libérer, l’ours est fortement resserré en boucle, de ce que le câble d’acier fortement s’est écrasé dans la peau, mais les tendons sont restés intacts – a sauvé la laine épaisse. Après l’achèvement de la difficile opération de la bête ont introduit un antidote, pour accélérer son éveil.

Comme indiqué dans le message, l’ours était très grand. Son âge d’environ 10 ans, le poids – environ 350 kg

Le personnel минлесхоза ont fait du braconnage dans le département local des DÉPARTEMENTS et pris un secteur sous contrôle spécial.