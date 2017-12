Sur l’ISS, a organisé une projection d’un nouvel épisode de « Star wars »

© twitter.com/Astro_Sabot

WASHINGTON, le 26 décembre. /Corr. TASS Anton Manivelles/. Les cosmonautes et les astronautes à bord de la station spatiale Internationale (ISS) ont regardé le film « Star wars: les Derniers jedi (Star Wars: The Last Jedi) dimanche. Cela a été rapporté lundi le journal The Hill.

Le studio de cinéma de Disney, qui détient les droits sur la franchise, a envoyé une copie numérique du film à bord par le Centre de vols spatiaux. Johnson à Houston (Texas).

Space Station movie night, complete with “bungee cord chairs”, drink bags, and a science fiction flick! pic.twitter.com/IPZ2thI8rw

— Mark T. Vande Hei (@Astro_Sabot) le 24 décembre 2017,

Ingénieur de vol de Marc Vande Hai a publié sur sa page Twitter une photo sur laquelle les membres de l’équipage regarder l’image avec des récipients pour l’eau potable dans les mains.

Ce n’est pas la première fois que l’ISS est projeté un film de la saga. Ainsi, il y a deux ans les cosmonautes et les astronautes ont regardé un épisode de « Star wars » intitulé « le réveil de la force (Star Wars: The Force Awakens).

Le huitième épisode de « Star wars » est sorti le aux états-UNIS et au Canada le 15 décembre. La saga de la réalisatrice et scénariste George Lucas est devenu l’un des plus populaires dans le monde du cinéma. Le premier film, sorti sur les écrans en 1977, avec un budget de 11 millions de dollars réunis dans le box-office mondial de $775,4 millions

Originale de la trilogie de Lucas s’est achevée en 1983. Seulement à la fin des années 1990, il s’est aventuré sur le redémarrage de la franchise, en décochant trois films sur les événements antérieurs à l’action des trois premiers épisodes. En 2012, la société Lucas, Lucasfilm a été acquis par l’un des plus grands studios Disney, et en 2015 sur les écrans de la sortie du film « Star wars: le réveil de la force », a réuni box-office mondial de plus de 2 milliards de dollars

Dans la dernière année de location est sorti la peinture « le Paria. Star wars. L’Histoire » (Rogue One: A Star Wars Story). Ce film, l’intrigue n’est pas une continuation ou d’une histoire d’autres séries, est devenu une partie de la branche la saga, intitulé « Anthologie ». La deuxième photo de cette série – Solo: Star wars. L’histoire » (Solo: A Star Wars Story) est maintenant retiré et doit sortir sur les écrans l’année prochaine. Première de la pleine neuvième épisode, qui n’a pas encore de nom, est prévue pour 2019.