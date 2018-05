Sur питчинге le Ministère de la culture présentera un futur film sur Elisabeth Глинку

Elizabeth Glinka

MOSCOU, le 22 mai. /TASS/. Études de la protection de la justice, sollicitent l’appui de l’état, se tiendra au Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE du 25 au 26 mai. Les experts étudient avec 134 futurs films, dont le premier long-métrage pro Elisabeth Глинку (Dr Lisa) et la bande de pro pour de nouvelles aventures гардемаринов.

Le projet spcial

« Le docteur Lisa, nous ne le ferons »

Un reportage de la première Gare « mercredis » après la mort d’Elizabeth Glinka

« Le 25 mai, le Département de la cinématographie organise un face-à-face de la séance du conseil d’experts sur le côté du cinéma pour les enfants et du conseil d’experts sur le côté du cinéma des cinéastes-debutants, qui aura lieu la représentation et la défense des projets de leurs auteurs », – il est signalé sur le site du Ministère de la culture. Le 26 mai auront lieu les séances de jeu de l’auteur et de démonstration de cinéma, ainsi que sur les émissions de télévision.

Le premier jour sera présentée 60 projets. C’est, en particulier, les futurs films pour enfants sous les noms de « l’Âme d’un pirate », « Artek », « pêle-mêle », « Barmaley » et d’autres. Les débuts de ses réalisateurs présenteront, en particulier, le centre de production « institut national de la cinématographie-les Débuts de l' », « l’Atelier de Pavel Lounguine », le film d’entreprise « Koktebel ».

Sur le deuxième jour, le conseil d’experts verra la présentation de 68 le droit d’auteur et des projets pilotes, notamment le long-métrage « le Docteur Lisa », qui permettra de créer des « Studios de la BALEINE », sur le chapitre de la fondation « l’aide Juste » d’Elisabeth Глинку, connu comme le Dr Lisa (la mort dans un accident de voiture en décembre 2016).

Aussi sur des aides d’état seront admissibles du cinéma « Гардемарины IV » de Svetlana Дружининой, « Parquet » d’Alexandre Миндадзе, « Quelqu’un a vu mon jeune » Angelini Никоновой, nouveau film « Choi » prévoient de retirer à Saint-Pétersbourg, « la grand-mère facile de conduite 2 ». Aussi les experts parlent de six futures séries télévisées, parmi lesquelles многосерийные films « Плевако », « Godounov », « la Bataille de Berlin » et d’autres.