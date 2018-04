Sur TEFI ont approuvé un nouveau système de vote

© Artem Геодакян/TASS

MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. Les organisateurs de taffy jeudi ont approuvé de nouvelles règles de vote, selon lesquelles le nombre d’experts de chacun des fondateurs augmente jusqu’à 150 personnes, le vote sera également de 150 professionnels indépendants. Ce sujet TASS a rapporté le représentant spécial du président de la fédération de RUSSIE sur la coopération culturelle internationale, le président du Conseil de partenariat « le Comité industriels de télévision payante » Mikhaïl Chvydkoï.

« La réunion d’aujourd’hui fondateurs du partenariat non commercial « , le Comité industriels de télévision payante » la décision a été prise sur la modification de certaines dispositions du règlement de vote taffy. De chacun des fondateurs sera causé par 150 experts, plus de 150 experts indépendants de former NAT [la National association of broadcasters]. Tout sera 1050 experts », – a dit Chvydkoï. Auparavant, chaque holding dirigé par 20 experts.

Une telle procédure de vote ont proposé des spécialistes de la faculté de mathématiques et de cybernétique de l’université de moscou. Lomonossov. Selon Chvydkoï, a été adoptée le plus de temps, mais, du point de vue des experts-mathématiciens, la plus objective de la formule de vote ». « Comme le disent nos collègues de mathématiques, de l’objectivité de vote commence avec des milliers d’électeurs », a – t-il expliqué.

Ce faisant, les fondateurs ont quitté le droit de vote lors de la deuxième étape. « Nous pensons que la première phase de vote permettra de faire la part des fondateurs de la minimale. Il sera le plus objectif possible, et notre participation est peu probable d’être un peu influe sur le résultat », a remarqué Chvydkoï.

En outre, au lieu de trois participants de cette année seront considérés par les cinq candidats dans chaque catégorie.

La première phase de vote pour les participants à la finale TEFI-2018 débutera le 3 septembre et aura lieu le 21 septembre. La deuxième étape le vote – du 25 au 28 septembre. La remise des prix aura lieu le 3 octobre à Moscou, dans le théâtre de la comédie musicale, le diffuseur sera le Premier canal.

La nécessité d’un changement

À l’automne 2017, le journaliste Vladimir Pozner, de 1994 à 2008, qui a occupé le poste de président de l’Académie de la télévision Russe, a critiqué la procédure de vote TEFI, notant qu’il n’a rien à voir avec les choix démocratiques d’un peuple.

TEFI a été créé par la fondation de l’Académie de la télévision Russe » le 21 décembre 1994. À partir de 2014, l’organisateur de la prime est le Comité industriels de télévision payante. Gagnants donnent bronze « Orphée » travaux d’Ernst Inconnu.