SYDNEY, le 9 mai. /TASS/. Plus de 200 personnes – des représentants de la communauté russophone de Sydney, la politique locale, les diplomates réunis à l’environnement dans le parc de Waverly (région à l’est de la ville), pour célébrer le Jour de la Victoire. « Il n’est plus terrible des mots, que « la guerre » et plus majestueux que la « victoire », et c’est de ces deux mots définissent le sens principal de ce saint pour nous tous de la fête, a déclaré l’ambassadeur de la fédération de RUSSIE en Australie Grégoire Lettre. – Nous nous réjouissons aujourd’hui de remporter une grande Victoire et avec le plus profond respect souvenons des millions d’hommes qui ont donné leur vie pour libérer le monde du fascisme ».

« Cette guerre a été avant tout la lutte des peuples pour la liberté, et aujourd’hui, après plus de 70 ans après sa fin, il continue à servir comme un rappel important pour nous tous que la liberté ne peut pas être considéré comme inébranlable de l’acquis, c’est pour elle que vous avez à combattre, dit – elle, s’adressant à l’assemblée, le ministre des collectivités locales et des affaires de l’héritage de l’état de Nouvelle-Galles du Sud Gabriel Upton. – La guerre sont axées principalement sur la séparation des personnes et la liberté de les rassemble, et l’un des principaux spécifiquement pour nous, les résultats de la Victoire est l’actuel pacifique et harmonieuse de la vie dans notre etat de Nouvelle-Galles du Sud et de l’Est de Sydney, où beaucoup d’entre vous vivent ».

Dans le parc de Waverley se trouve le monument australien des combattants-les participants de la Première guerre mondiale. Il y a dix ans sur son piédestal installé en bronze commémorative aux soldats soviétiques morts pendant la Seconde guerre mondiale, à laquelle la russie est écrit « mémoire Éternelle », et la poursuite de texte ci-dessous écrit en anglais: « Dans la mémoire de la vaillance de nos alliés de l’ex-républiques de l’Union Soviétique, qui ont apporté le sacrifice suprême et a prévalu l’incommensurable souffrance patriotique à la lutte contre le fascisme en 1941 – 1945 ». C’est à ce mémorial aux morts de soldats soviétiques chaque année, le Jour de la Victoire viennent vivant à Sydney, originaires de Russie et d’autres anciennes républiques soviétiques.