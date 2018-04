Syrie: Jacob demande un débat à l’Assemblée sur d’éventuelles frappes

Christian Jacob, chef de file des députés LR, demande un débat sur les éventuelles frappes en Syrie. –

Le chef de file des députés LR Christian Jacob a demandé ce vendredi qu’un débat sur d’éventuelles frappes en Syrie ait lieu à l’Assemblée nationale. Il estime que cette décision doit être prise avec « beaucoup de sang froid ».

Le chef de file des députés LR, Christian Jacob, a demandé ce vendredi « un débat sans vote » à l’Assemblée nationale sur d’éventuelles frappes de représailles en Syrie, exhortant l’exécutif à agir sur ce sujet « avec beaucoup de sang-froid ».

« Eclairer la représentation nationale »

« On est sur un sujet extrêmement grave où il y a un vrai risque d’embrasement mondial », a souligné Christian Jacob sur Europe 1. « Moi ce que je souhaite c’est que, si une décision doit être prise, elle doit être prise avec beaucoup de sang-froid et je pense que ça justifierait qu’il y ait un débat à l’Assemblée nationale ».

« L’exécutif, et c’est normal, a accès à des informations que nous n’avons pas en tant que parlementaires, donc je pense que l’on peut éclairer la représentation nationale sur ce sujet avant de prendre une décision », a développé l’élu Les Républicains.

Beaucoup de sang froid

« La sanction » pour l’utilisation d’armes chimiques, « on l’entend bien », a-t-il dit. « Maintenant regardons quelles sont aussi les autres possibilités de pression et de répression. Je pense qu’il faut conserver beaucoup de sang-froid ».



Le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, Christophe Castaner, a réagi à cette question sur BFMTV et RMC : « Si les conditions sont réunies pour qu’il y ait des frappes, elles auront lieu, on informera l’Assemblée nationale et le Sénat le moment venu, mais il est important que cela relève aussi du secret, parce que c’est la protection des intérêts de la France qui est en jeu et c’est aussi la protection des civils ».