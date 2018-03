Syrie: la création d’une prospective d’armes est devenue la réponse des états-UNIS sur les campagnes de la tension

Le bâtiment du MAE de la fédération de RUSSIE

MOSCOU, le 7 mars. /TASS/. Les étapes de la fédération de RUSSIE sur la création d’une prospective d’armes sont une réponse à l’injection militaro-politique des états-UNIS et les pays de l’OTAN. Ce sujet a déclaré mercredi le porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.

« Orienter des armements de la Russie, beaucoup ont choisi de ne pas se plonger dans les causes, подтолкнувшие la Russie à leur création. Et c’est important. Continue à persister malentendu, que les mesures prises par la partie russe étapes sont attendu de la réponse de vivaces, une série de mesures des états-UNIS et d’autres pays membres de l’OTAN ciblées pompage politique et militaire de la tension », a souligné le diplomate. – C’est arrivé un peu ассиметричнее que beaucoup attendaient, aucun accord de la fédération de RUSSIE n’avait pas violé ».

« Washington et ses alliés ont fait évident de miser sur le facteur de puissance dans le levage de leurs approches sur la scène internationale, en contournant universellement reconnus des mécanismes pour assurer la paix et la sécurité. Le thème de la domination militaire, fil rouge à travers les américains doctrinaux de documents », – a attiré l’attention Zakharova, rappelant les dispositions de la nouvelle doctrine nucléaire des etats-UNIS.

« Nous avons longtemps essayé d’établir un dialogue constructif sur l’ordre du jour et d’en déduire des collègues à la discussion de ces problèmes, qui sont vraiment perturbent la Russie et une grande partie de la communauté internationale », a – t-elle ajouté.

Limitation des systèmes de défense

« Ont proposé des partenaires occidentaux de commencer une conversation sérieuse sur la limitation des systèmes de défense [de défense antimissile], le traité bilatéral que nous états-UNIS, en dépit de tous les efforts de la Russie, simplement quitté en 2002. Étant, en fait, une partie de l’american offensive des capacités pour le système représente une menace directe stratégique de l’équilibre des forces », a souligné Zakharova. – Tous les russes de l’initiative sur la création d’un système de collaboration PRO отметались le seuil ».

Elle a indiqué que le système AMÉRICAIN de défense ANTIMISSILE en Europe de l’est mis en œuvre, y compris en violation de l’accord sur l’élimination des missiles de moyenne et de moindre portée (ДРСМД), car les « lanceurs de missiles peuvent être utilisés pour exécuter de capacités offensives », interdites ce document.

« Le recommandons vivement à tous les attentivement encore étudier le texte du message du président (de l’assemblée Fédérale – env. TASS), en particulier celui de la section où est clairement noté que les travaux sur le renforcement de la capacité de défense de notre pays ont été organisées et se déroulent dans le cadre des accords en vigueur dans le domaine du contrôle des armements. Espérons que le bon sens l’emporte, et les partenaires de trouver la force de s’éloigner de vide de sensibilisation de la rhétorique et de faire un choix en faveur de l’honnêteté, de l’égalité des interactions dans des conditions vraiment la structure par un monde multipolaire », a déclaré le diplomate.

Message du président

Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine dans son message à l’assemblée Fédérale, a raconté sur la conception des nouveaux systèmes d’armes, n’ayant pas d’analogues dans le monde. Parmi eux, le nouveau missile ballistique intercontinental « les sarmates », hypersonique les services de « Poignard », missile de croisière nucléaire энергоустановкой, ainsi que le drone sous-marin de l’appareil, qui peut être équipé de classiques et de munitions nucléaires. Ce faisant, le chef de l’etat a souligné que la puissance militaire de la Russie est une garantie de la paix sur la planète, et tous les travaux sur le renforcement de la capacité de défense du pays menées dans le cadre des accords en vigueur dans le domaine du contrôle des armements.