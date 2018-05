Syrie: la non-reconnaissance des états-UNIS les élections au Venezuela menace дестабилизацией dans le pays

MOSCOU, 21 mai. /TASS/. La non-reconnaissance des états-UNIS et à proximité des états d’amérique latine totaux de l’élection présidentielle au Venezuela menace дестабилизацией à l’intérieur même du Venezuela et de la région autour d’elle. Sur cela dit dans le commentaire du MAE de la fédération de RUSSIE, publié lundi.

« Contrairement à нагнетавшейся de l’hystérie, les élections se sont déroulées dans le calme, paisible, qui indique un haut degré de responsabilité civile, les vénézuéliens, qui est venu dans les bureaux de vote, leur engagement démocratique d’expression », – a noté dans le ministère.

Moscou a regretté que l’impact négatif sur le processus électoral a eu un facteur externe. « Les états-UNIS et plusieurs autres pays, y compris au niveau du gouvernement, officiellement et ouvertement déclaré non-reconnaissance a priori des résultats du vote, – ont attiré l’attention de l’amf. – Il est clair que cette attitude pourrait avoir de graves долгоиграющими les conséquences ». « Il est remarquable que la campagne sur ce compte a été menée et contre ceux qui, même en étant dissidents avec les венесуэльскими réalités, et étaient prêts à en venir aux urnes pour pacifiquement démontrer leurs préférences », indique le document.

Un dangereux précédent

Comme l’ont souligné au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE, créé un dangereux précédent, lorsque la légitimité du processus électoral est mis dans la dépendance n’est même pas de la position des observateurs internationaux invités pour son accompagnement (300 experts de plus de 40 pays d’Amérique Latine, d’Asie, d’Amérique du Nord et en Europe, ainsi que de plusieurs organisations internationales), et de pré-annoncé du point de vue des états ». « Nous pensons que les pays d’Amérique Latine, qui vivent parfois des moments difficiles dans son histoire, en principe, le plan de important de prise en compte de cette situation », – a souligné la place de Smolensk.

« Pas de doute: les appels à la непризнанию – élections des appels à la création d’un gouvernement de vide, ce qui peut conduire à une grave дестабилизацией la situation à l’intérieur du pays et autour d’elle, souligné au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE. – Dans l’état doit être le pouvoir, y compris en tant que garant des droits sociaux et économiques et les besoins de la population. Le chemin d’accès à leur mise en œuvre incombe au Venezuela, à travers le dialogue national et la réconciliation ».

Moscou considère que « ce sera la base de l’activité du nouveau gouvernement qui sera formé après les élections ». « Lors de cette logique de développement, les processus internes et l’action de toutes les forces politiques dans le pays doit être strictement soumise aux dispositions de la constitution et les normes de la législation nationale », a déclaré le ministère.

Les résultats des élections au Venezuela

Aux élections de dimanche le président du Venezuela Nicolas Maduro a marqué 6,19 millions de voix, et son principal rival Henry Falcon du parti d’opposition « Progressif d’avant-garde » – 1,91 millions de plus Grands partis de l’opposition, qui contrôlent le parlement, à la différence du petit parti de Falcón, a refusé de participer au vote. La participation au vote ont été invités à plus de 20,5 millions de personnes, le taux de participation était de 46,02%. Les élections se sont déroulées sur fond aiguë de la crise socio-économique dans le pays.

Avant même l’annonce des résultats du vote dans la nuit de dimanche Falcon a refusé de leur reconnaître, accusant les autorités de tentative de corruption d’électeurs. Plus tôt ce mois-ci, les états-UNIS, un certain nombre de pays d’amérique latine et l’Espagne ont annoncé ne pas reconnaître les résultats du processus électoral au Venezuela.

Lundi, les pays membres du Groupe de Lima, ont pris la décision de retirer leurs ambassadeurs à Caracas pour des consultations en rapport avec les bénéficiaires de l’élection. Dans cette association est composée de 12 pays: l’Argentine, le Brésil, le Guatemala, le Honduras, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou et le Chili.