MOSCOU, 23 mai. /TASS/. La position des pays occidentaux sur les armes chimiques en Syrie peut aller au-delà du Moyen-Orient et d’entraîner des conséquences catastrophiques. Des manifestants ont déclaré au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE en liaison avec la tenue, le 17 et le 18 mai de la rencontre « le partenariat International pour la lutte contre l’impunité, de l’emploi des armes chimiques ».

« L’incitation de l’opposition armée syrienne à ce genre de provocation, peut conduire à ce que les avait pris naissance lors de leur connivence au Moyen-Orient, le phénomène de « chimique » du terrorisme au-delà de cette région, avec toutes les conséquences désastreuses conséquences », estime le ministère.

La partie russe a exprimé sa conviction que « tôt ou tard la vérité triomphera », et « les accusations à l’adresse de la Russie et de la Syrie à « l’utilisation de la propagande, de faux et contrefaits, reportages ou des outils similaires et des campagnes dans le but de désinformation au sujet des attaques d’armes chimiques », se retourneront contre leurs auteurs ».

Les messages sur l’application du 7 avril en syrie, la ville de Douma d’armes chimiques ont écarté un certain nombre d’organisations non gouvernementales, y compris les « casques ». Les représentants du Centre de russie pour la réconciliation des parties en conflit ont organisé le 9 avril de l’examen de la Douma, mais de ne pas y trouver les traces de l’application des armes chimiques les plus dangereuses. Un jour plus tard, l’OIAC a pris la décision d’envoyer en Syrie de ses experts pour vérifier les messages sur l’éventuelle application armes chimiques les plus dangereuses.

Les inspecteurs des bénéfices à Damas le 14 avril. Quelques heures avant cela, les états-UNIS, le Royaume-uni et la France, en utilisant des messages sur l’incident comme un prétexte, sans l’autorisation du Conseil de Sécurité des NATIONS unies causé une attaque massive sur la Syrie. Comme l’a signalé le ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE, à partir de 103 émises par les objets de missiles syriens de l’outil de défense abattu 71, a subi trois civils.