MOSCOU, 23 mai. /TASS/. Les ministres des affaires étrangères des états membres européenne » (G20) ont confirmé безальтернативность approches multilatérales à la résolution des problèmes mondiaux. Sur le briefing a déclaré mercredi le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

« Le 21 mai à Buenos Aires dans le cadre de l’argentin de la présidence du Groupe des vingt a eu lieu la rencontre des ministres des affaires étrangères des états membres du forum, a rappelé Zakharova. – De la Russie à participer à l’événement reçu par le ministre des affaires étrangères [Alexandre] Панкин ».

« La rencontre a démontré l’unité de points de vue sur le alternative aux approches multilatérales à la résolution des problèmes mondiaux. Les participants ont souligné la pertinence de ce débat sur l’affaiblissement des institutions internationales, qui doivent s’adapter aux nouvelles exigences, – a noté le diplomate. – Une attention particulière est accordée le désespoir de l’action unilatérale, ainsi que des dommages qui inflige croissante protectionnisme mondial pour le développement économique ».

Il a souligné que « , reconnaît l’importance de la dimension sociale dans l’économie mondiale à l’ordre du jour et le rôle d’un consensus international, clairement soulignées dans les priorités de l’argentin de la présidence et vont dans le sens de russes approches en matière de coopération dans le cadre de « la vingtaine ».

Aussi, selon elle, « abordait les thèmes des appels internationaux, y compris le règlement des conflits, la lutte contre le terrorisme, la corruption, la sécurité de l’information et de la migration forcée ».

« Organisé par les argentins à un échange de vues entre les ministres des affaires étrangères a confirmé que le forum continue d’agir comme un important terrain, en complément des efforts des NATIONS unies pour l’open, constructive, взаимоуважительного le dialogue sur un large éventail de questions internationales, qui ont un poids politique et économique de mesure, – a noté Zakharova. – Accorder la « двадцаткой » l’attention des thèmes politiques et les conséquences économiques de l’action témoigne de la croissance de la crédibilité du forum et de l’importance de la conservation de son de coordination des capacités ».

Elle a également indiqué que « aborde à la fin de l’année à la présidence du Groupe des vingt, le Japon a annoncé son intention d’organiser une autre réunion des ministres des affaires étrangères des « vingt », les 22 et 23 novembre 2019, respectivement, dans son pays ».