Syrie : le premier convoi d’aide humanitaire dans la Ghouta orientale écourte sa mission

Le convoi d’aide humanitaire entré lundi dans la Ghouta orientale, à l’est de Damas, a dû arrêter ses opérations en raison des bombardements du régime syrien sur cette enclave rebelle.

Le convoi humanitaire entré lundi 5 mars dans le fief rebelle de la Ghouta orientale, le premier depuis le début de l'offensive du régime syrien mi-février, n'a pas pu mener jusqu'au bout sa mission. Il a dû abéger sa livraison d'aide en raison de bombardements de l'armée dans cette zone à l'est de Damas, dont les forces progouvernementales ont désormais repris plus du tiers.

Le but de ces livraisons était de soulager environ 30 000 des quelques 400 000 habitants de l'enclave, qui subissent des pénuries de nourriture et de médicaments et vivent terrés dans les sous-sols.

Mais le représentant en Syrie du Haut-commissariat pour les réfugiés de l'ONU (UNHCR) a affirmé lundi soir que le convoi avait dû se retirer après neuf heures de livraisons effectuées "en plein milieu des bombardements".

HAPPENING NOW @UN @ICRC_sy @SYRedCrescent aid convoy to #EasternGhouta exiting #Duma after nearly 9 hours. We delivered as much as we could amidst shelling. Civilians are caught in a tragic situation. pic.twitter.com/P4Djg75XRX

Sajjad Malik (@malik_sajjad) 5 mars 2018

Il était composé d'une quarantaine de camions chargés d'aide médicale et de nourriture, d'après le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

Au total, l'ONU a reçu les autorisations nécessaires pour distribuer des aides pour "70 000 personnes" et un deuxième convoi est prévu jeudi.

Après plus de deux semaines de pilonnage d'une rare intensité ayant tué plus de 760 civils, le régime a reconquis 40 % de ce fief rebelle, situé aux portes de Damas et assiégé depuis 2013, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Pour la seule journée de lundi, au moins 73 civils y ont été tués par des bombardements visant plusieurs secteurs rebelles, dont Douma.

Première publication : 05/03/2018