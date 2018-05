MOSCOU, le 18 mai. /TASS/. Le seul but du rapport de la Mission d’établissement des faits de l’emploi des armes chimiques en Syrie (МУФС) sur l’incident à Саракибе 4 février, a été de discréditer le gouvernement de la Syrie, le document qu’jouer dans les mains de terroristes. Sur cela dit dans le пятничном le commentaire du MAE de la fédération de RUSSIE.

Voir aussi







Химоружие en Syrie: d’où dans le pays sont des substances illicites



Le 15 mai, le secrétariat Technique de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a publié un rapport МУФС sur l’incident dans Саракибе (province d’Idlib) le 4 février. « L’information présentée dans ce document nécessite une étude approfondie, mais même une analyse préliminaire soulève une série de questions à son contenu », – a souligné au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE.

À Moscou, en regrettant que sa mission en tant que preuve de l’emploi des armes chimiques « une fois de plus s’est concentré principalement sur les matériaux et les éléments de preuve fournis par la célèbre ONG [organisation non gouvernementale] « casques ». « Nous avons déjà plus d’une fois pêché par la main de cette псевдогуманитарную l’organisation pour la propagation de la désinformation, подтасовывание de faits et de participation dans les mises en provocations, – ont attiré l’attention du ministère. – Tout récemment, « белокасочники » ont été impliqués dans le spectacle de soi-disant sise химатаке dans la ville de Douma (Est de la Gouta) ».

Sur la place de Smolensk a été rappelé que l’ampleur de la fraude « casques Blancs » a été amplement démontré sur le partage de la réunion d’information de la Russie et de la Syrie, le 26 avril, au siège de l’OIAC, consacrée à l’exposition постановочного chimique de l’incident », le 7 avril à la Douma. « Les matériaux de briefing distribués en tant que documents officiels de la 58e session du conseil Exécutif de l’organisation, – dit dans le commentaire. – Demandons à tous de se familiariser avec eux. »

L’effet неприсутствия

Dans le rapport de la mission « péremptoirement affirmé que l’authenticité des échantillons environnementaux à l’endroit prévu pour l’emploi des armes chimiques si l’on pouvait déjà installer à l’aide de vidéos et d’interroger des témoins », ont attiré l’attention au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE. « Apparemment, pour justifier la réticence ou de la réticence des professionnels de la МУФС pour vous de participer à la collecte de preuves dans le document, il est considéré que les échantillons reçus de tiers et les ONG, les photos et vidéos de l’équivalent de sa valeur d’échantillonnage par des experts de l’OIAC », – a noté la russie pour la politique étrangère de l’office.

« C’est fondamentalement contraire au principe fondamental du travail МУФС, dits « chain of custody », qui prévoit clairement la procédure de la séquence pour la conservation de preuves dès leur sélection par les inspecteurs de l’OIAC, tout le chemin jusqu’à un laboratoire, où il est prévu de réaliser leur analyse, – a souligné dans l’otan. – Selon les documents d’orientation МУФС, utilisé pour des missions d’établissement des faits, les échantillons qui ont été prélevés, sans la participation directe des experts de l’OIAC, ne peuvent servir ni primaire, ni secondaire preuves ».

Des sources ouvertes

À Moscou, ont remarqué que l’un des par rapport méthodes de vérification de données est « l’analyse des sources ouvertes ». « En particulier, sont 32 liens, y compris Twitter, Facebook, YouTube, flux de la BBC, CNN, the Washington Times et le même communiqué de presse du département d’etat, a souligné le ministère. – Pose la question, pourquoi МУФС dans ce cas, n’utilise pas le contenu du site, par exemple, ministère des affaires étrangères de la Russie? Ou ignore les preuves la partie syrienne sur les laboratoires clandestins de combattants de production d’agents de guerre chimiques, couplé avec répétés de messagerie syriens sur les candidats radicaux chimiques provocations? »

« Il est remarquable que l’annexe au rapport à ces références intitulé « Liste des sources relatives à l’incident Al-Латамне ». Rappelons que c’est en rapport pro Саракиб! – il est dit dans les commentaires. – Il ne fait aucun doute que le document préparé à la hâte, rédigé par une extension du modèle dans les rapports précédents МУФС, en particulier de l’incident à Al-Латамне en mars 2017″.

Le rapport encourage les terroristes à des diversions

« De toute évidence, et de façon indépendante, une enquête approfondie sur l’incident dans Саракибе n’était pas le but du rapport de la mission, a souligné l’otan. – Il semble avoir poursuivi un seul objectif: sur la base des faux, подбрасываемых les adversaires officielle de Damas, de discréditer le gouvernement légitime de la République Arabe Syrienne. Ceci, à son tour, seulement joue sur la main en vigueur en Syrie, les terroristes, les structures, les incitant à de nouveaux diversions avec l’emploi d’armes chimiques ».

« Compte tenu de ce qui précède doit être percevoir faite par le représentant officiel du département d’etat Heather Науэрт déclaration, où le rapport de donnés de bons résultats. Nous avec ces estimations, bien entendu, fortement en désaccord », – ont donné des instructions sur la place de Smolensk.