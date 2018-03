Syrie: le régime a repris plus du quart du fief rebelle dans la Ghouta

Frappes aériennes menées par le régime syrien sur la ville de Hamouria, dans la Ghoura orientale, le 3 mars 2018 –

Après une vaste offensive lancée par le régime de Bachar al-Assad sur la Ghouta orientale depuis mi-février, l’armée syrienne a reconquis plus de 25% de l’enclave rebelle située aux environs de Damas.

Le régime syrien a repris le contrôle de « plus de 25% de l’enclave rebelle » dans la Ghouta orientale, alors qu’il mène depuis plusieurs jours des combats au sol contre les insurgés, a annoncé ce dimanche l’Observatoire syrien des droits de l’Homme. Les forces du régime se trouvent désormais à trois kilomètres seulement de Douma, la grande ville de la Ghouta, a précisé l’ONG, selon laquelle la rapidité de cette progression est aussi « due au fait que les opérations se déroulent principalement dans des secteurs agricoles », et non en milieu urbain.

Soutenu par l’allié russe, le pouvoir de Bachar al-Assad tente de reconquérir ce dernier fief rebelle aux portes de Damas, où quelque 400.000 civils assiégés depuis 2013 vivent une grave crise humanitaire.

« Les unités de l’armée syrienne ont progressé sur plusieurs directions, (…) éradiquant dans plusieurs régions la présence des groupes terroristes qui les contrôlaient », a indiqué une source militaire citée par l’agence officielle Sana, en référence aux rebelles.

Les forces du régime ont ainsi « repris le contrôle » de plusieurs localités dans l’enclave rebelle, notamment Otaya et Nachabiyé, selon cette source qui a par ailleurs fait état de « préparatifs en cours pour faire parvenir des aides alimentaires aux civils » dans la Ghouta.