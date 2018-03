Le bâtiment du MAE de la fédération de RUSSIE

© Mikhail Dernier/TASS

MOSCOU, le 3 mars. /TASS/. Les états-UNIS s’efforcent d’ajuster les pays d’Asie Centrale de multiples facettes de la coopération avec la Russie et les autres acteurs du processus d’intégration dans l’espace postsoviétique. C’tait dclar par le MAE de la fédération de RUSSIE, commentant les déclarations du chapitre commandement Central des forces AMÉRICAINES de Joseph Вотела à la Chambre des représentants le 27 février.

« Вотел a mis au jour la Russie « dans le degré d’atteinte à l’influence des états-UNIS et dans la diffusion de fausses informations ». Pour les états-UNIS « crée des problèmes » et que les pays de l’Asie Centrale, comptent encore sur la Russie » dans le domaine de l’économie et de la sécurité. L’intégration eurasienne est à travers le prisme de la « restauration dominante de l’influence » de la Russie dans la région. Derrière tout cela clairement valent ceux qui voudraient couper les pays d’Asie Centrale de multiples facettes de la matrice de coopération avec la Russie et les autres acteurs du processus d’intégration dans l’espace postsoviétique », – dit dans le message de la politique étrangère russe.

Alors, comme il l’avait fait, « encore une fois convainc dans la profondeur régnant à Washington антироссийских préjugés », note le ministère des affaires étrangères.

Russe de l’office mène des faits de l’importance de la coopération des pays d’Asie Centrale à la Russie. En particulier, ministère des affaires étrangères note que, au cours des 10 dernières années, le volume russe de promouvoir le développement de l’Asie Centrale a dépassé les 6 milliards de dollars, dans la région travaillent les investissements russes dans le montant de plus de 20 milliards de dollars, ainsi que d’exploitation d’environ 7,5 milliers de sociétés à capitaux russes.

« De larges possibilités pour la région ouvert à la création d’une zone de libre-échange de la CEI, de l’espace économique commun ЕАЭС. Avec la Russie, le commerce des états de l’Asie Centrale a augmenté dans la dernière année d’un tiers, en particulier au Kazakhstan – de 30,1%, en ouzbékistan, à 31,6%, de l’Ouzbékistan à 33,9% », souligne le département de l’information et de la presse du MAE de la fédération de RUSSIE.

Aussi внешнеполитическое l’office note que le respect du droit « d’asie centrale de nos amis à choisir leurs partenaires, mais contre le fait que quelqu’un de ces partenaires nous a monté les uns contre les autres ».