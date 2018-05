Syrie: les etats-UNIS ont perdu tous les droits dans le cadre d’un iranien de la transaction de l’atome, en laissant le contrat

MOSCOU, 15 mai. /TASS/. Les états-UNIS ont perdu tous les droits dans le cadre d’un plan d’action global sur le programme nucléaire de l’Iran, après avoir quitté le contrat. Ce sujet a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov mardi à une conférence de presse.

« Les etats-Unis, en sortant de la СВПД, a perdu tous ses droits concernant ce document, parce qu’il y a un certain nombre de dispositions qui habilitent les participants de certains droits. États-UNIS – ils, à mon avis, ne le nient pas, tous ces droits ont perdu », dit – il.

Selon le ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE, les partenaires européens ont déjà subi des pressions de la part Des états-Unis sur le nucléaire de la transaction.

« Jusqu’à ce que toutes les autres parties de la Conjointe d’un plan d’action global sur le programme nucléaire iranien ont déclaré qu’ils restent attachés à ses obligations, il a déclaré, répondant à une question sur une éventuelle pression des états-UNIS sur les autres participants à la transaction. – Et les représentants iraniens l’ont confirmé dans le cadre, notamment, d’hier de la visite en RUSSIE du ministre des affaires étrangères de l’Iran Djavad Zarifa. La République Populaire de chine et trois pays européens – la France, le Royaume-uni et l’Allemagne ont également confirmé qu’ils restent attachés à cet accord ».

Comme l’a souligné Lavrov, Moscou voient que « sur leur sera fournie et est déjà une forte pression ». « Déjà avancent les ultimatums sur la nécessité de cesser le commerce avec l’Iran, y compris la livraison à l’endroit de certains produits, y compris les achats de pétrole iranien, sont appelés les délais de 60 jours, 90 jours. Comment un tel plan excessif de la pression », a indiqué le chef de la diplomatie.

« Mais en europe, les collègues nous disent qu’ils se préparent à ne pas dépendre des états-UNIS dans leurs relations économiques et commerciales avec l’Iran, et vont prendre des mesures compensatoires a poursuivi laurent fabius. – Sommes-nous intéressés pour discuter ensemble entre tous les pays qui restent dans le cadre de l’accord obtenu sur le programme nucléaire iranien ».

« Combien de résistants seront les européens cette fois, parce que dans le passé eu des cas où ils allaient se retrouver sur les concessions de Washington évident détriment de leurs légitimes intérêts, voyons », dit – il.