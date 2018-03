Syrie: les etats-UNIS préparent le SOLEIL de l’Europe à l’application de la tactique des armes nucléaires contre la Russie

Le ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE Sergueï Lavrov lors de la Conférence sur le désarmement

GENÈVE, le 28 février. /TASS/. Les militaires des états-UNIS préparent les forces armées des pays de l’Europe de l’application des armes nucléaires tactiques contre la Russie.

Ce sujet a déclaré mercredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lors de la Conférence sur le désarmement.

« Le désarmement nucléaire empêche et la préservation américain des armes nucléaires non stratégiques en Europe, accompagné de дестабилизирующей pratique « des missions nucléaires ». Dans le cadre de ces missions, avec des violations du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires non membres de l’OTAN participent à la planification de l’emploi américains de non-stratégiques des armes nucléaires et leur mise en valeur des compétences. Tout le monde devrait être clair que, ce faisant, les militaires des états-UNIS préparent les forces armées des pays de l’Europe de l’application des armes nucléaires tactiques contre la Russie », – at-il souligné.

« La russie n’a pas déployé armes nucléaires tactiques, de l’acquittement de son application. Nous avons concentré nos munitions disponibles sur les bases de stockage sur le territoire national, – a attiré l’attention du ministre. – Dans ces conditions, des prêts à l’utilisation des armes nucléaires tactiques AMÉRICAINES en Europe n’est pas simplement un rudiment de la guerre froide, mais elle est clairement une position agressive ».

« J’espère, aux citoyens européens parvenez à dire un « non » ferme hébergement sur son territoire des armes plus de destruction massive, et appartenant à ce seul état, qui a déjà appliqué contre la population d’Hiroshima et de Nagasaki », a déclaré Lavrov.

La stratégie nucléaire des états-UNIS

La russie inquiète un changement significatif des approches des états-UNIS dans le contexte de leur actualisée de la stratégie nucléaire, поеркнул le ministre. « En dépit des progrès impressionnants dans le cadre de la mise en œuvre russo-américain de Traité sur les mesures de réduction et de limitation des armements stratégiques offensifs], obligés de marquer beaucoup de questions en suspens à des collègues de Washington », dit – il. Selon le ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE, à cela s’applique, en particulier, « unilatéral de retrait de засчета grand nombre de supports, en effet, en contournant les procédures prévus dans le contrat et qui suppose de comprendre les méthodes d’élimination des засчета des supports de l’autre partie ».

« Dérange et un changement dans les approches des états-UNIS dans le contexte de leur actualisée de la stratégie nucléaire, qui prévoit le renforcement du rôle des armes nucléaires, notamment par la création et le déploiement des charges de faible puissance, ce qui conduit à la baisse du seuil d’application des armes nucléaires », a déclaré Lavrov.

Sur l’interdiction des armes biologiques

Aussi, selon lui, les etats-UNIS bloquent la production d’un mécanisme de suivi de la convention sur l’interdiction des armes biologiques. « Nous ne devons pas oublier la menace des armes biologiques, capable de mortelle effets de surpasser tous les modes de destruction de l’homme, dit – il. – Toujours à cause de la position des états-UNIS reste bloqué la production de верификационного du mécanisme de la Convention sur l’interdiction des armes biologiques. J’espère que nos collègues américains sont conscients de leurs responsabilités pour sortir de cette impasse ».

Le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE a attiré l’attention sur le fait que, jusqu’à ce que, malheureusement, les américains préfèrent cette impasse enregistrer, en essayant d’en attendant, par l’imposition d’accords bilatéraux, ne relevant pas de la convention des accords avec différents pays, de créer contrôlée états-UNIS uniquement la structure de la sécurité biologique, qui peut être manipulé ».

La prévention d’une course aux armements dans l’espace

Selon sergueï Lavrov, Moscou plaide pour la prévention d’une course aux armements dans l’espace et est prêt à discuter de cette question avec toutes les parties prenantes. « Un autre est notre priorité est la prévention d’une course aux armements dans l’espace, a déclaré le ministre russe, soulignant que les perspectives de la militarisation de l’espace proche préoccupant non seulement de la fédération de RUSSIE.

« Cela confirme un large appui de nos initiatives visant à parer à cette menace, a déclaré le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE. – C’est ici, lors de la Conférence sur le désarmement à Genève, nous sommes à 10 ans en arrière avec des amis chinois ont écarté le projet de traité sur la prévention du déploiement d’armes dans l’espace extra-atmosphérique, le recours à la force ou à la menace de la force contre des objets spatiaux, version mise à jour de laquelle est présentée par nous lors de la Conférence sur le désarmement en 2014 ».

Selon Lavrov, sans l’élaboration et l’adoption de « l’accord international juridiquement contraignant contenant les garanties непоявления d’armes dans l’espace, de résoudre les questions de sécurité internationale et de la stabilité stratégique, il devient pratiquement impossible ». « Prêt à discuter de toutes les préoccupations des parties prenantes », a souligné Lavrov.

Le chef russe дипведомства a également exprimé l’opinion que le groupe d’experts gouvernementaux des NATIONS unies sur la prévention d’une course aux armements dans l’espace, le lancement qui est prévu pour cette année, est « le meilleur mécanisme de recherche en commun des réponses et des mesures supplémentaires, ce qui donnera un bon impulsion à ce processus de la Conférence sur le désarmement ».

Lavrov a également déclaré que le besoin le plus rapidement possible de convenir d’un programme de travail équilibré de la Conférence sur le désarmement. « Il faut reconnaître que ces dernières années, les travaux de notre forum пробуксовывает, dit – il. – Il est donc nécessaire de surmonter les divergences et d’harmoniser, enfin, un programme de travail équilibré de la conférence. La solution de questions d’actualité dans le domaine du contrôle des armements et de la non-prolifération exige de nous de l’urgence de la reprise des activités de négociation ».

De l’avis de la ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE, de redresser la situation », peut-être fondée sur le riche héritage et de plusieurs années de négociation des traditions qui lient tous les participants du forum ». « Historique de l’expérience: même dans les périodes les plus compliquées, vous devez faire preuve de volonté et de responsabilité, de concilier узконациональными intérêts et de donner consolidé de la réponse aux grands défis de l’époque », a souligné Lavrov.