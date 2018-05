TASS, le 3 mai. Demander à l’utilisation des syriens kurdes devraient être avec ceux qui ont déjà bougé jusqu’à leur séparatistes de l’humeur et a aidé à créer les kurdes, les forces de sécurité. Ce sujet a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov dans une interview italienne, le magazine Panorama, en réponse à la question, pourquoi les joueurs utilisent syriens kurdes dans leur intérêt, et puis les privent de leur soutien.

« Demander de l’utilisation et de la « vidange » les kurdes ne doit pas nous, et ceux qui s’enflamme séparatistes de l’humeur, feinte promettant sa protection, qui empêche la récupération de contrôle légitime du gouvernement de la ras de sur de vastes parties du pays, qui a encouragé les kurdes à l’annonce unilatéralement « la fédération » et s’occupait de la formation de ses forces de sécurité avec des fonctions relevant de la compétence exclusive de l’état syrien », a déclaré le chef de la diplomatie russe.

Il a souligné que la Russie des paroles sur l’utilisation des kurdes ne peuvent pas être appliqués, et a rappelé que les militaires de la fédération de RUSSIE se trouvent en Syrie, sur l’invitation du gouvernement légitime du pays pour la lutte contre les terroristes dans le visage de « l’etat Islamique » (interdite en RUSSIE terroriste groupement). « Une contribution pour vaincre le terrorisme ont et les kurdes détachements de la milice populaire, défendaient leurs maisons et de leur patrie, la Syrie, a – t-il ajouté. – Ils ont agi comme une partie intégrante de la société syrienne, en tant que citoyens de leur état ».

Lavrov a également souligné que Moscou régulièrement à cause de la participation des kurdes dans la détermination de l’après-guerre de l’avenir de la Syrie.

La plupart des syriens kurdes lors d’un conflit, n’ont pas soutenu ni le gouvernement, ni l’opposition. Créés par les unités d’autodéfense ont pris le contrôle de lieux de minorités kurdes dans le nord-est du pays. Au printemps 2016, ces communes ont proclamé à sens unique fédéralisation, qui n’ont pas reconnu ni Damas ni ses adversaires, ni la communauté internationale. Une délégation de kurdes n’a pas participé ni dans l’un des formats de négociations sur le règlement en Syrie.

À l’heure actuelle les kurdes de formation de l’Euphrate à l’bénéficient d’un soutien de la part des états-UNIS, mais Washington et n’a pas désigné sans ambiguïté de la position sur l’avenir kurdes, les territoires où est enregistré la présence de l’armée américaine. À l’ouest de l’Euphrate l’armée turque mène une opération contre les kurdes, les détachements qu’il considère comme des terroristes.