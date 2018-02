Syrie: les MÉDIAS diffusent de fausses informations sur les détails de l’affaire de la cocaïne »

Le bâtiment du MAE de la fédération de RUSSIE

MOSCOU, le 27 février. /TASS/. Le ministère des affaires étrangères de la Russie mardi a attiré l’attention sur un certain nombre de franchement mensongères publications dans les MÉDIAS concernant le conjoint russo-argentine opérations de répression de la chaîne de stupéfiants dans la fédération de RUSSIE.

Dans le ministère ont identifié un certain nombre de фейковых revendications largement diffusés dans la presse. Parmi eux – l’information sur le fait que les stupéfiants, la préparation à la livraison sur les marchés européens, ont été découverts de l’argentine à la partie, et, ensuite, l’enquête s’est connecté l’ambassade de russie.

« C’était exactement le contraire. Les médicaments ont été découverts par le personnel de l’ambassade de russie, à maintes reprises déclaré que la partie russe, et nos partenaires argentins », – a souligné le ministère des affaires étrangères.

Moscou a également réfuté le message indiquant que la livraison de la drogue il est prévu d’utiliser des sachets. « Le colis n’a pas pu être envoyé avec la participation de voies diplomatiques, ont souligné à la place de Smolensk. – Une telle question démontre la méconnaissance du mécanisme et de l’ordre de la direction диппочты, dont le contenu est déterminé, bien sûr, pas le personnel technique de la représentation diplomatique ».

« Dans l’article « Narcodealers pris sur les valises » dans le journal « Kommersant » du 27 février de cette année indique que « un autre extra, un ancien fonctionnaire technique des missions diplomatiques en Allemagne André Kovalchuk, a échappé à l’arrestation, de se cacher dans ce pays », a rappelé dans le ministère. – Une fois demandons que les journalistes de préciser « sensationnel » des données – mentionné la publication André Kovalchuk n’a jamais été le responsable technique de russes des missions diplomatiques en Allemagne et n’ont jamais travaillé dans le système du MAE de la Russie ».

« Non seulement trompeuse, mais aussi un affront, et tout simplement de la faune est un article de l’édition en ligne de 812’ONLINE du 26 février de cette année, « les crises Cardiaques les diplomates russes peuvent être liées à la « кокаиновым travail indiqué au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE. – En avançant ces allégations infondées, les auteurs de ce matériau est clairement de ne pas penser à propos des sentiments des parents défunts de nous les diplomates ».

« Malheureusement, cette information de l’abattoir ne sont pas tendres avec même ceux qui n’est plus là », a souligné l’otan russe. Auparavant, un certain nombre de MÉDIAS, a exprimé les hypothèses sur la disparition du conseiller Hispanique du département du ministère de la Pierre Польшикова prétendument en raison de ses liens avec les cartels de la drogue. « Confirmée par son [Польшикова] la mort tragique [en décembre 2016 à Moscou] à la suite d’un accident non lié au travail », – a souligné le ministère russe des affaires étrangères.

L’enquête n’est pas terminée

À Moscou, ont indiqué que l’enquête de cette affaire n’est pas terminée. « Les enquêtes se poursuivent, à l’étude des circonstances des activités criminelles d’un groupe, d’un travail de promotion de la responsabilité pénale de son organisateur, – a expliqué le ministère. – Conformément à la législation russe d’une enquête pénale est une prérogative des autorités d’enquête, des commentaires officiels dont la seule source fiable de communication ».

Auparavant, MEAD a déclaré que les autorités de police de la Russie et de l’Argentine ont mené une opération conjointe sur la répression de la chaîne de distribution d’un grand parti de la drogue (389 kg de cocaïne) sur le marché européen, les suspects arrêtés des citoyens de la fédération de RUSSIE et de l’Argentine. Selon les données de la politique étrangère russe, le parti de la drogue, la découverte dans l’un des bâtiments de l’ambassade de Russie à Buenos Aires, appartenait à l’employé de l’ambassade de la composition technique, qui s’est déjà terminé la mission.

Comme indiqué dans le Centre de relations publiques du FSB, à ce jour, dans la fédération de RUSSIE et en Argentine, les arrêtés, les cinq suspects (trois en Russie et deux en Argentine). Selon les informations du FSB, l’organisateur d’un groupe criminel André Kovalchuk recherché par Interpol, et, vraisemblablement, se cache dans la RFA.

Dans Tverskoi un tribunal de Moscou a signalé que Ковальчуку par contumace, accusé de trafic de drogue, il est arrêté par contumace et déclarée de recherche international.