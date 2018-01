Syrie: les participants à la réunion à Vancouver sur la RPDC mettent en doute la crédibilité de l’ONU

MOSCOU, le 17 janvier. /TASS/. Moscou estime absolument inacceptable que les participants à la réunion à Vancouver mettent en doute la crédibilité de l’ONU, en raisonnant sur les sanctions unilatérales contre Pyongyang. Ce sujet a déclaré mercredi le ministère des affaires étrangères.

« Tout à fait inacceptable et contre-productif ressemble à une « décision » les participants à la réunion de « réfléchir à l’introduction unilatérale de sanctions et d’autres mesures diplomatiques, qui vont au-delà des exigences énoncées dans les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU », – dit dans le commentaire d’etat de la fédération de RUSSIE.

« Si grossière tentative d’un groupe d’états, une rencontre qui n’avait pas de mandat de l’ONU, de saper l’importance des décisions du Conseil de Sécurité démontre leur total manque de respect à ce très important à l’institut international dont les décisions sont obligatoires pour pleinement de tous les pays du monde, – a souligné le ministère. – Nous considérons absolument inacceptable de la situation, quand les 17 pays de l’squatté prennent le rôle de « compagnon » de sécurité de l’ONU et de l’interpréteur de ses résolutions, ce qui a effectivement remis en question la crédibilité de l’ONU en tant que principal organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité.

L’office a également souligné que la réunion à Vancouver n’est pas propice à la normalisation de la situation autour de la péninsule Coréenne, et l’aggrave. « Les résultats de Vancouver de la réunion de la RPDC, le 16 janvier, l’énoncé de ses coprésidents, les états-UNIS et du Canada, ont confirmé nos doutes sur l’utilité de cet événement, souligne dans un commentaire russe de l’office. – Avec le regret de constater que ces activités menées à la hâte et influent négativement sur le fonctionnement de l’éprouvées multilatéraux de formats, de ne pas contribuer à la normalisation de la situation autour de la péninsule Coréenne, et en face de son aggravent ».

À Moscou, avec l’embarras perçu la mention dans le document de la Russie et de la Chine, « d’autant plus qu’à la réunion, où on a supposé une discussion coréenne de la problématique, les ministres des affaires étrangères des deux pays n’a pas été invité ». Particulièrement marqué sur la place de Smolensk passage sur « l’importance et de la responsabilité » de Moscou et de Pékin, de trouver des solutions durables au problème de la péninsule Coréenne. « Je voudrais rappeler que notre pays tout au long de l’année, offrent une telle décision et encouragent les autres à le joindre », – ont attiré l’attention du ministère.

Feuille de route

Au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE a rappelé que russo-chinoise feuille de route coréen de règlement vise « à une solution mutuellement acceptable à seulement un ensemble de problèmes uniquement par des moyens pacifiques politico-diplomatique à travers une mutuelle de la baisse de l’activité militaire dans la sous-région, la réalisation directe de l’américano-la corée du nord et la corée du sud, de négociations et de discussions sur les questions de sécurité en Asie du Nord-est au format large ».

« Pas d’alternative à ce document, personne ne propose rien de constructif n’a été avancé et les membres de la « vancouver island rencontres », – a déclaré dans la politique étrangère de l’office.

La violation des règles de

En outre, à Moscou, ont attiré l’attention sur le fait que les participants à la conférence « pour la mise en œuvre de leurs propagandistes des idées et ne dédaignent pas de même de la violation établie des règles multilatérales du travail ».

« Ces 17 états qui ont adhéré à l’publiée le 12 janvier de cette année, la déclaration commune des « partenaires », à l’Initiative de lutte contre la prolifération des ADM [ISP] à l’appui de l’exécution des résolutions du conseil de sécurité des NATIONS unies 2375 et 2397, sont bien conscients que les pas le droit d’agir au nom et sous le « chapeau » ISP ou son organe principal Groupe d’experts sur les questions opérationnelles n’ont pas et ne pouvait pas être, – a noté au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE. – Mais cela n’est pas arrêté ». « Il est plus important pour eux n’est pas un réel souci de la coopération dans le cadre de l’ISP, et la création de tenues de leur information d’arrière-plan autour ambiguë de la conférence de vancouver », – dit dans le commentaire du ministère.



Les tensions autour de la péninsule Coréenne

La situation dans la péninsule Coréenne reste extrêmement tendue. En 2017, la RPDC a tenu 20 lancements de missiles balistiques. À leur tour, les états-UNIS et de ses alliés en permanence exercent dans la région de vastes exercices maritimes. Les parties échangent des durs, des déclarations, sans exclure aucune variante de l’évolution de la situation militaire.