Syrie: l’opposition à Genève trompé de Мистуру, en demandant le changement de régime en Syrie

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. La délégation de l’opposition à Genève trompé спецпосланника du secrétaire général de l’ONU sur la Syrie Стаффана de Мистуру et l’Arabie saoudite, soulevé un ultimatum de changement de régime en république arabe syrienne. Ce sujet a déclaré lundi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, dans une interview à la chaîne de télévision RT.

« Quand il est devenu clair que l’Arabie Saoudite a formé une délégation de trois groupes, nous avons réalisé que c’est un très bon pas en avant, – dit-il. – Bien que les dirigeants qu’ils ont élus à la tête de cette unie de la délégation, commencent à poser des ultimatums absolument inacceptables et ainsi essayé de discréditer nos collègues saoudiens, qui nous a assuré de oui et de Mistura, d’ailleurs, nous aussi, nous a affirmé que la délégation arrivera à Genève sans aucune condition préalable, pour une conversation en direct avec le gouvernement. Ils ont été trompés et de Мистуру, et, malheureusement, de nos partenaires saoudiens ».

« Maintenant, j’espère avec eux effectueront les travaux, a déclaré Lavrov. – Nous venait de Mistura, et nous, ensemble avec le ministre de la défense Sergueï Choïgou a expliqué complète le caractère inacceptable de ce comportement de ses pupilles. J’espère conclusions seront faites. »

Le chef de la diplomatie de la fédération de RUSSIE a souligné que Moscou travaille avec le gouvernement Syrien pour qu’il « fait preuve d’une approche constructive ». « Mais accuser le gouvernement qu’il a refusé de parler avec ceux qui mettent en avant l’ultimatum d’un changement de régime, contrairement à ses engagements, je crois tout à fait tort, a souligné le ministre. – Il faut que la délégation de l’opposition ont secoué, et de ces groupes retiré plusieurs radicaux ».

Lavrov a souligné que la grande majorité des combattants « sur le terrain » la Syrie est prête à un règlement politique du conflit.

« La chose la plus importante qu’à un règlement politique du conflit terminé la grande majorité de ceux qui se battent sur terre, qui ont combattu et continue de se battre, dit – il. – Création de zones d’деэскалации a reflété l’intérêt des opposants, qui, dans chacune de ces zones, contrôlait la situation, d’établir un dialogue avec le gouvernement, d’arrêter l’effusion de sang, de passer à une vie paisible ».

« Ce sont les gens auxquels la population locale devrait faire confiance, ils sont invités au début de la conciliation des dialogues avec le gouvernement dans chacune des quatre zones, à partir de simples étapes – des besoins de la population, la traversée de l’aide humanitaire de ces zones par des postes d’observation, dit-il. – C’est déjà des gens qui ont choisi le monde ». Selon le ministre, la paix dans les zones de деэскалации de mieux en mieux, sont ceux des structures locales qui existaient pendant les combats.

Avec le début du mois de mai en Syrie ont été créés quatre zones деэскалации, cet accord a été conclu à Astana les représentants de la Russie, de l’Iran et de la Turquie. À la mi-septembre, les pays – garants de la cessation des hostilités en syrie ont annoncé toutes les zones. Trois d’entre eux, qui fonctionnaient dans l’est, (banlieue de Damas), dans la province de Дераа et dans la région de Homs, a ajouté la quatrième zone, composé de la province d’Idlib et d’une partie des provinces voisines d’Alep, Lattaquié et de Hama.

Le chef de la diplomatie russe a également déclaré que Moscou espère que le processus de genève retrouvera un second souffle après la tenue du Congrès syrien du dialogue national à Sotchi.

Le ministre a ajouté, la liste des participants au Congrès syrien, le dialogue national à Sotchi comprend environ 1,7 milliers de noms.

« Une grande liste compilé, nous mettons un terme à son accord avec nos partenaires: les pays – garants de l’астанинского processus, la Turquie et l’Iran, a dit-il. – Nous l’a impliqué plus de 1700 noms dans les efforts de promotion d’un processus politique ».

Comme l’a souligné le ministre, la liste comprend les cheiks et les chefs de tribus. « Ils peuvent, et ne participaient pas aux hostilités, mais vivent sur cette terre, et ils ne se soucient pas quelle sera la constitution de la nouvelle Syrie », a souligné Lavrov. – Ils ne sont pas inclus dans les négociateurs, qui venaient à Genève ».

Le chef de la diplomatie a également déclaré que le Congrès syrien нацдиалога n’est pas une tentative de ramasser la palme de Genève. « C’est le désir d’aider à lancer le processus constitutionnel n’est pas dans un format étroit, où la plupart des gens qui vivent loin de leur patrie, seront présentés dans un format maximum représentative aux fins de l’élaboration общесирийского du comité de rédaction de la nouvelle constitution », dit – il.

« Une fois que ce comité sera formé, je pense que « Genève » trouvera un second souffle, a ajouté Lavrov. – Nous allons активнейшим à soutenir l’élaboration de la constitution, sous l’égide de l’ONU et sous les auspices de l’ [спецпосланника du secrétaire général de l’ONU sur la Syrie] Стаффана de Мистуры ».

Le congrès syrien du dialogue national se tiendra à Sotchi, les 29 et 30 janvier. La participation à il sera, comme prévu, d’environ 1,7 mille délégués, représentant toute la gamme des forces politiques du pays arabe.

