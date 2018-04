Syrie: Trump promet des décisions dans les « 24/48 heures »

Le président des Etats-Unis, Donald Trump. –

Le président américain Donald Trump a promis lundi de prendre une décision dans les « 24/48 heures » après l’attaque chimique présumée dans la ville de syrienne de Douma, dénonçant un « acte barbare ».



« C’était atroce, c’était horrible », a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche, évoquant encore « une attaque odieuse contre des Syriens innocents avec des armes chimiques interdites ».

40 morts

« Nous étudions la situation de très près, nous allons rencontrer les responsables militaires et tous les autres et nous prendrons des décisions majeures dans les 24/48 heures. Nous ne pouvons tolérer des atrocités comme celles-ci », a ajouté le président américain qui, en avril 2017, avait fait bombarder une base militaire syrienne en riposte à une attaque au gaz sarin imputée au régime, qui avait tué plus de 80 civils à Khan Cheikhoun (nord-ouest).

Selon les Casques Blancs et l’ONG médicale Syrian American Medical Society, plus de 40 personnes ont péri dans « l’attaque aux gaz toxiques » à Douma, dernière poche rebelle près de Damas que le régime cherche à reprendre, pour parachever sa reconquête de la Ghouta orientale.