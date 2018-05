Syrie: un pays tiers à intervenir dans les élections présidentielles au Venezuela

MOSCOU, 21 mai. /TASS/. Dans les élections présidentielles au Venezuela intervenaient les gouvernements de pays tiers, qui ont explicitement demandé au boycott du scrutin. Ce sujet a déclaré lundi le directeur Hispanique du département de la diplomatie russe Alexandre Щетинин.

Voir aussi

Le premier ministre de l’Espagne lors de l’élection au Venezuela n’est pas conforme aux normes démocratiques

L’expert a associé aucun doute à la suite des élections au Venezuela avec les intérêts économiques des états-UNIS

Le principal rival Maduro a refusé de reconnaître les résultats des élections présidentielles au Venezuela

« Malheureusement, nous sommes obligés de constater que, dans ces élections, outre les deux acteurs traditionnels – le peuple vénézuélien, les électeurs et les candidats se présentant leur programme pour les élections, a été et la troisième partie. Ce sont les gouvernements qui ont explicitement demandé au boycott du vote », a noté le diplomate.

Selon lui, « nous avons très souvent entendu les accusations russe à l’adresse que nous intervenons dans les élections dans les pays tiers ». « Eh bien, beaucoup plus loin, si un certain nombre de gouvernements, notamment ceux appelés à vous (états-UNIS – approx. TASS), a priori déclaré ne pas reconnaître le vote et mettre des obstacles pour les vénézuélienne de la diaspora dans leur pays ».

La russie considère l’élection du président du Venezuela ont eu lieu, ils vous aideront à résoudre les problèmes du pays, en particulier dans la sphère socio-économique, a souligné Щетинин.

« Nous avons maintenant la première information, basée sur les données officielles du conseil électoral National du Venezuela. Les élections y sont tenues. Leurs résultats sont déjà irréversibles les deux tiers des voix donnée par l’actuel président du pays, Nicolas Maduro, a déclaré la diplomate. – Nous pensons que c’est une étape importante dans la vie de la société vénézuélienne, qui crée les conditions nécessaires pour continuer à relever les défis qui font de ce pays, notamment dans le domaine du développement socio-économique ».

Voir aussi







Maduro réélu président du Venezuela



Toutefois, il a déclaré que les élections sont intervenues les gouvernements de pays tiers. « Malheureusement, nous sommes obligés de constater que, dans ces élections, outre les deux acteurs traditionnels – le peuple vénézuélien, les électeurs et les candidats se présentant leur programme pour les élections, a été et la troisième partie. Ce sont les gouvernements qui ont explicitement demandé au boycott du vote », – a attiré l’attention Щетинин.

Il a rappelé que « nous avons très souvent entendu les accusations russe à l’adresse que nous intervenons dans les élections dans les pays tiers ». « Eh bien, beaucoup plus loin, si un certain nombre de gouvernements, notamment ceux appelés à vous (états-UNIS – approx. TASS), a priori déclaré ne pas reconnaître le vote et mettre des obstacles pour les vénézuélienne de la diaspora sur le territoire de leur pays », a noté le chef du département.

Selon lui, maintenant, la tâche de la communauté internationale consiste à « aider le peuple vénézuélien, les différentes forces politiques de s’asseoir à la table des négociations, pour reprendre le внутривенесуэльский dialogue visant à résoudre des problèmes de développement du pays ».

Les résultats des élections au Venezuela

Aux élections de dimanche le président du Venezuela Nicolas Maduro a marqué plus de 5,8 millions de voix, et son principal rival Henry Falcon du parti d’opposition « Progressif d’avant-garde » 1,8 million De vote ont été invités à plus de 20,5 millions de personnes, le taux de participation s’élevait à un peu près de 46%.

Avant même l’annonce des résultats du vote dans la nuit de dimanche Falcon a refusé de leur reconnaître, accusant les autorités de tentative de corruption d’électeurs. Plus tôt ce mois-ci, les états-UNIS, un certain nombre de pays d’amérique latine et l’Espagne ont annoncé ne pas reconnaître les résultats du processus électoral au Venezuela.