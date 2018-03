Tableau de Picasso vendu près de 70 millions $sur les ventes de Sotheby’s à Londres

© EPA-EFE/ANDY RAIN

LONDRES, le 1er mars. /TASS/. La peinture espagnole et française du peintre Pablo Picasso (1881-1973) sous le nom de « la Femme au béret et cellulaire de la robe (Marie-Thérèse Walter) » a été vendu à l’environnement sur les métiers de londres, la maison d’enchères Sotheby’s £49,8 millions de dollars ($69,4 millions d’euros). Ce sujet communique l’agence Associated Press.

Disparu sous le marteau le tableau a été peint en 1937 que « Guernica ». Il représente une petite amie, modele et la muse de Picasso. Deux ans avant la création de ce portrait de Walter (1909-1977) a donné naissance à un artiste de la fille de Mayu. Lui-même le dépôt de l’image de Marie-Thérèse, dans la maison de vente aux enchères ont appelé vibrante, sensuelle et touchante.

The highest price for any #painting ever sold at #auction in Europe (in GBP) is hammered down by our commissaire priseur Helena Newman: Pablo #Picasso’s weeping ‘golden #muse’ made £49.8 million at tonight’s #Impressionist, Modern & #Surréaliste Art Evening Sale. A portrait of Marie-Thérèse from 1937, it was one of three works to sell above £10 million in the auction. The action continues in #London tomorrow morning, with our Day Sale starting at 10.30 am. #SothebysImpMod

La démonstration d’un portrait de Walter acheteurs potentiels précédemment passé à Hong kong (30 janvier – 2 février), Taipei (6-7 février) et à New York (du 12 au 14 février). Depuis le 22 février et jusqu’à la dernière de l’environnement est une toile qu’elle a été présentée à Londres.

Un jour plus tôt, les deux œuvres de Picasso « Mousquetaire et assise nue » (1967) et de forme (1930) ont excelé fois sur deux le soir des appels d’offres de la maison d’enchères Christie’s. Le premier d’entre eux a été acheté pour £13,7 millions de dollars ($19,8 millions d’euros), et la seconde pour £8,3 millions de dollars ($11,6 millions d’euros).