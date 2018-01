Taser: faute de cadre légal, la zone de police du Midi suspend sa participation aux tests

Le taser débarque très bientôt en Belgique. Le taser, c’est ce pistolet à impulsion électrique censé aider les policiers à neutraliser sans risque des individus.

14 zones de polices doivent le tester cette année, elles étaient volontaires à la base. Un projet-pilote initié par le ministre de l’Intérieur mais qui engendre pas mal de réticences. A Bruxelles par exemple, la zone de police Midi vient même de suspendre sa participation à ce test.

La première raison de ce retrait est financière. Les zones de police ne l’avaient pas entendu de la sorte, mais l’achat des tasers est à leur charge. On parle de 25.000 euros, que ne veut pas débourser la zone Midi pour un simple test.

La deuxième raison est encore plus fondamentale. Selon Marc-Jean Ghyssels, bourgmestre de Forest et président de la zone, le cadre légal est bien insuffisant. « Cette catégorie d’arme n’est pas reprise dans la loi sur la fonction de policier. Il n’y a donc pas de précision quant à la manière de l’utiliser. Si demain, un fonctionnaire de police utilise son taser sur le terrain et qu’on vienne le mettre en cause par la suite (en cas par exemple de crise cardiaque – puisque c’est possible, paraît-il – suite à l’utilisation d’un taser)… Il y aurait peut-être une responsabilité directe de l’agent. Et ça, nous ne le souhaitons pas. On ne veut pas mettre en péril le personnel de terrain. »

Une décision partagée et saluée par les syndicats

Une position inspirée par celle des syndicats de police, qui saluent le pas de côté de la zone Midi. « Le chef de zone a pris une très bonne décision, commente Marc Duplessis, permanent CGSP. C’est exactement à l’opposé des décisions politiques actuelles qui veulent à tout prix faire passer ce moyen-là, en prenant exemple sur les États-Unis. Sauf que pour nous, les USA ne font pas référence en matière d’interventions policières. »

Les États-Unis où le taser serait responsable, selon Amnesty International, de plusieurs centaines de décès depuis 2001.