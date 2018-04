© Viacheslav Prokofiev/TASS

TASS a préparé un projet spécial « Tourgueniev sans barbe », à l’occasion de la première du spectacle de Dmitry Krymov « mu-Mu » au Théâtre des Nations le 12 avril. Mise en scène est la première expérience Krymov sur la scène du Théâtre des Nations. La comédie del arte « mu-Mu » entre dans l’année du 200e anniversaire de la naissance de Ia S. Tourgueniev, mais, selon le directeur, le nouveau spectacle n’est pas chronométré à cette date. « Anniversaire dans nos conditions, c’est presque toujours quelque chose de pas très humain, a-pathétique. J’ai, au contraire, je voulais Tourgueniev la barbe retirer », dit – dérivés de l’atropine.

Le projet spcial raconte entre autres pourquoi pour exprimer leurs pensées les dérivés de l’atropine a choisi square de la matière, comme le réalisateur voit son but avant de commencer le travail, comme atteint dans le processus de répétition, et quelle est la réaction d’attente des spectateurs. « Tourgueniev sans barbe » affecte aussi curieux l’appel de l’époque, qui a été déjà au temps de travail au-dessus de спецпроектом: c’est l’inattendu, l’intersection rassemble Dmitry Krymov, son père, éminent de théâtre réalisé par Anatoly Эфроса, la directrice artistique du Théâtre des Nations Evgueny Mironov et la comédie del arte « Mu-mu ».

Le théâtre d’etat – nations, le théâtre, situé à Moscou. Créé en 1987, comme le théâtre National de l’Amitié des peuples, le nom moderne de la porte depuis 1992. Depuis décembre 2006, le directeur artistique du théâtre est artiste du peuple de Russie Evgueni Mironov. Dmitri dérivés de l’atropine et de la russie de théâtre, artiste, scénographe et metteur en scne, vainqueur du prestigieux théâtre de récompenses, y compris Cristal de Turandot » de la mise en scène du spectacle « le Démon. Vue d’en haut » inspirée du poème de M. Yu Lermontov en 2007. Dirige sa propre créativité à un laboratoire de théâtre de l’École d’art dramatique.