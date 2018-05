TASS a reçu le diplôme de l’Association des explorateurs de l’arctique pour le projet « de l’Arctique aujourd’hui »

Membre du comité de la Douma pour les affaires internationales Arthur Чилингаров

© Alexander Демьянчук/TASS

MOSCOU, 21 mai. /TASS/. L’agence d’information de Russie « TASS » a triomphé au concours de l’Association des explorateurs de l’arctique et de l’arctique de l’Association des MÉDIAS dans la catégorie « Meilleure utilisation d’Internet ». À ce sujet lundi à la réunion, à l’occasion de la Journée полярника a déclaré le chercheur de l’Arctique et de l’Antarctique Arthur Чилингаров.

« L’agence TASS » a triomphé dans la catégorie « Meilleure utilisation d’Internet », de créer un projet unique Arctique »aujourd’hui », qui a assuré la continuité des flux opérationnels fiables nouvelles de la région arctique », dit – il.

Avec le Jour de la полярника présents à la réunion de chercheurs de l’Extrême-Nord ont félicité également le chef du département des ressources naturelles et de la protection de l’environnement de la ville de Moscou Anton Кульбачевский et le vice-ministre des ressources naturelles et de l’écologie de la fédération de RUSSIE Sergey Faucons.

La journée полярника est célébrée en Russie à partir de 2013. Elle est datée du début du 21 mai 1937, les travaux de l’expédition de la première dans le monde polaire dérive de la station, dans l’Arctique, le « pôle Nord – 1 » sous la direction de l’académicien Otto Schmidt. Tout à полярникам lui-même peuvent inclure environ 2 millions de citoyens russes.

Ce sont des experts qui ont travaillé dans l’Arctique et de l’Antarctique de nombreuses années (géographes, de la géophysique, океанологи, les météorologues, гидрографы et d’autres), ainsi que des polaires, des pilotes, des militaires, des marins, радиосвязисты, du gaz et de l’нефтедобытчики, les constructeurs, les habitants de l’Extrême Nord.