TASS est devenu le vainqueur du concours European Digital Media Awards 2018

Projet du studio infographique-TASS, « Quand est venu Napoléon » a pris la première place au concours de l’European Digital Media Awards dans la catégorie « Meilleure visualisation de données ». En lice pour une nomination comprenait également le travail des publications de The Economist (Royaume-uni) et VG (Norvège).

« C’est agréable que le digital, le projet de notre agence est de nouveau récompensé. TASS est le seul représentant de la Russie en finale de la compétition. Nos concurrents ont été leader européen de l’édition, mais un jury a fait son choix et nous a décerné la première place! Félicitations à l’équipe TASS avec une nouvelle victoire! », – a commenté la récompense, le directeur général TASS Sergueï Mikhaïlov.

Quand est venu Napoléon: histoire de la destruction de la Grande armée

Comme la guerre de 1812, a transformé de nombreux combattants de la Grande armée de Napoléon — dans les quelques rares survivants

Un projet spécial TASS est consacré à la vérification de la précision de la célèbre Carte Минара, créée par l’ingénieur français Charles Joseph Минаром (1781-1870). Après plus d’un demi-siècle après les événements historiques, il a recueilli des témoignages de contemporains, et a créé la carte de russe, de la campagne de Napoléon, qui montre clairement les étapes de la défaite de la Grande armée. La perte de l’armée de Napoléon ont été démontrés à l’aide de l’épaisseur et de la hauteur des lignes, et l’itinéraire exact est indiqué sur la carte du monde.

Dans d’autres nominations dans un certain nombre de finalistes sont entrés Axel Springer, The Guardian, la BBC, Aftonbladet, et d’autres les dirigeants de медиарынка.

Le concours European Digital Media Awards 2013 organise Mondiale de journaux et nouvelles de l’association (WAN-IFRA). WAN-IFRA – le plus grand dans le monde de l’association professionnelle des médias et de la presse, qui comprend plus de 18 millions de publications imprimées, de 15 de milliers de publications sur internet, 3 des milliers de maisons d’édition de plus de 120 pays du monde.

Le studio infographique TASS créé en octobre 2016. Parmi ses œuvres – n’est pas seulement la visualisation des événements actuels, mais aussi grands projets multimédias consacrés à l’histoire russe. Le travail à plusieurs reprises les studios sont marqués nationales et internationales de.

