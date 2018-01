Taxe de commencer à assembler dans quatre régions de la Russie à 2018

MOSCOU, le 1er janvier. /TASS/. La crimée, le Kouban, la région de Stavropol et de l’Altaï en 2018 seront les premières régions russes, qui introduiront la taxe de séjour. La décision sur la conduite d’une expérience approuvée, les régions ont élaboré et adopté leurs projets de loi, mais les groupes d’experts de la discussion autour des nouveautés ne s’arrêtent pas.

Beaucoup craignent la réduction du flux de touristes russes de stations, à son tour, les partisans de l’innovation affirment que l’argent supplémentaire permettra de rendre la ville attrayante pour les touristes.

Pour qui et comment

Selon le projet de loi, le taux maximum de la collecte en 2018 sera de 50 roubles. Sur la partie supérieure de la barre osé seulement le territoire de Stavropol, dans le Kraï de l’altaï expérience de cette année sera d’agir dans la station de Belokurikha, le taux de collecte de 30 roubles par jour, la région de Krasnodar a défini des frais supplémentaires de 10 roubles, les autorités de Crimée ont pris la décision sur l’introduction de la saison de la différenciation – la collecte sera de 10 roubles que du 1er mai au 30 septembre de chaque année.

Car la spécificité de toutes les régions de l’est différente, le projet de loi donne la possibilité aux participants de définir l’heure de début de l’expérience, la différenciation par saison, d’étendre la liste des bénéficiaires et ainsi de suite. La plupart des régions ont décidé de compléter la longue liste de bénéficiaires, de libérer du paiement des habitants des villes de villégiature et des territoires. Le kraï de l’altaï a ajouté encore une réduction de la catégorie de citoyens, soumises à un traitement dans le cadre médical obligatoire ou de l’assurance sociale.

L’introduction de la taxe, comme toute expérience, permet des ajustements. Dans toutes les régions soulignent que, n’excluent pas la probabilité de la réduction à zéro les taux de collecte. Mais dans la Crimée est déjà prêt à discuter probable report de la durée de l’expérience.

« Le processus d’administration de doute que nous aurons le temps de se préparer. Les gens après la route, après un ferry, une fois arrivé à l’endroit de repos, peuvent passer à l’enregistrement supplémentaires de 30 à 40 minutes, cela peut donner une impulsion négative. Si allons comprendre que 100% depuis le 1er mai, nous serons en mesure d’organiser le travail de la station balnéaire de la collecte, alors à apporter des modifications à la loi sur la collecte) n’allons pas », a souligné le président du comité d’Etat de la Crimée par les maisons-partie extérieure de complexe et de tourisme et d’Alexis Cierzniak.

De l’argent dans les stations

La taxe de séjour sera un complément de revenu pour les villes, qui vont venir les touristes. Dans certaines villes, les stations balnéaires de la pointe de la saison, le nombre de touristes dépasse le nombre des habitants, mais lors de l’attribution des subventions aux municipalités, cette nuance ne joue aucun rôle. Finalement budgétaire charge l’aménagement et les soins de la ville a doublé, mais n’est pas compensée. Par conséquent, dans ces villes, la taxe de séjour mettent beaucoup d’espoir.

Par exemple, dans Belokurikha de l’argent en premier lieu ont l’intention d’envoyer sur le maintien du tourisme de l’itinéraire, la mise à jour de la partie centrale de la station, le renforcement de la подмытых les rives de la rivière qui traverse la ville, l’aménagement des parcs, le développement du réseau терренкуров et autres « c’Est bon incidence sur le développement de l’industrie touristique de bord dans l’ensemble, principalement en raison de имиджевым effets de la hausse des niveaux de confort et de l’attractivité de loisirs », – a noté dans la gestion de l’Altaï pour les relations extérieures, du tourisme et de la station balnéaire de l’affaire.

Les villes balnéaires de la région de stavropole l’argent de la collecte recevront avant le début de la saison estivale, au sein des gouvernements de la région ont calculé combien d’argent seront en mesure d’obtenir les municipalités en 2018, et déjà jeté cet argent dans le budget rgional. Pyatigorsk les revenus des innovations de cette année sont projetés à un total de plus de 37 millions de roubles. En premier lieu les travaux débuteront dans un parc, un jardin de fleurs, populaire auprès des touristes, la tâche de ramener le parc de l’aspect historique, qui a été conçu par les architectes frères Bernardazzi.

« À la mémoire des grands architectes sur le territoire du parc est prévu d’ériger un monument. Sera restaurée historique paume de la ruelle, une fontaine dans sa première forme, avant de Лермонтовской la galerie sera organisé de la piste de danse, prévu écologique газонное résistante à tous les phénomènes météorologiques », a expliqué la TASS chef adjoint de l’administration de la ville de Victoria Karpov.

La première phase de la reconstruction devrait s’achever en 2018. « Nous nous engageons dans la première année d’obtenir un visuel et un résultat tangible de l’expérience pour les vacanciers et les habitants de la ville. Car l’expérience de l’introduction de la taxe est calculé sur cinq ans, nous prévoyons également de réaliser la rénovation de Емануелевского du parc », a ajouté Karpov.

Kouban de l’argent provenant de la taxe, sera consacrée à la réparation de l’utilité des réseaux, ainsi que sur l’amélioration de l’environnement de la ville, les plages, les quais, places et autres sites touristiques. Dans l’administration de la marge notent que la collecte de fonds pour résoudre tous les problèmes n’est pas assez (pour mise à jour de l’utilité des réseaux dans les villes, vous avez besoin de 15 milliards de roubles, et grâce à la collecte de l’année prochaine sera reçu moins de 300 millions d’euros), mais il stimule les entrepreneurs à améliorer la qualité des services que rendra le bord le plus attrayant pour les touristes.

De la théorie à la pratique

Toutefois, dans les régions posent des questions sur l’administration de la taxe et non un modèle unique, à quel moment de facturer des frais, qui doit contrôler le processus. « Je sais que plusieurs hôtels qui disent qu’il serait préférable de nous-mêmes payent ces 10 roubles. Et ici apparaît un système de rapports, va commencer à contrôler le paiement, apparaissent d’inspection et ainsi de suite », – a expliqué le TASS, le président républicain de l’organisation publique « le Comité de la station touristique et des activités d’exposition à la Crimée » Maria Мальгина.

Les hôtels et motels des Eaux Minérales du Caucase (kraï de Stavropol) jusqu’à ce que attendent des explications de la régionale Минтуризма. « Ils promettent de le dire, comme cela sera, sous quelles formes et par qui que se produira, nous attendons les directives », a déclaré le pdg de la holding « Une gestion » Nicolas Mourashko.

L’autorité de gestion se trouvent les 26 centres de santé, certains touristes commencent à la réservation dès maintenant. « Par exemple, vont payer la taxe sur выбытию de la maison de retraite, et les gens qui achètent ces voyages, ils ne le soupçonnent », a ajouté Mourashko.

Dans туркомпании « dans un monde Sain de Sotchi » TASS a dit que, aussi n’ont pas fait jusqu’à ce que la taxe à la valeur de leurs services. « Nos partenaires et de nombreux clients assez hostile à l’idée. De la réservation ne renoncent pas, mais comme dit le proverbe, « la cuillère, il y avait, d’un mitigeur », a déclaré le représentant d’agences de voyages.

De l’altaï avec le schéma de collecte déjà décidé – le paiement sera effectué directement lors du calcul des frais d’hébergement. Comme l’a expliqué le TASS, directeur général adjoint pour le développement d’un réseau de centres de santé « de la Station balnéaire de Belokurikha » Oleg Akimov, les touristes vont recevoir deux chèque, l’un pour le personnel, l’autre pour la collecte.

L’application pratique de l’expérience d’autre a laissé plusieurs questions en suspens, l’un d’eux – l’ombre du secteur touristique. « Privée de l’hôtel se trouvent en dehors du cadre de cette loi, maintenant dans l’ombre les possibilités d’hébergement se reposent près de 70% des touristes. Et tout le monde sait: et de pouvoir, et de l’impôt, et les tous. Je pense que les autorités ne manquent pas de motivation afficher le résultat dans un « blanc » sur le terrain et de commencer à collecter leurs impôts, ce travail font, mais pourquoi rien n’est vraiment pas inventé », – a déclaré le directeur adjoint d’un tour-opérateur « Алеан » Dmitri Popov.

Les avions, le football et la Turquie

Les prévisions pour la saison touristique dans les quatre régions pilotes jusqu’à ce que prudente. Les experts disent – il est difficile de déterminer comment l’expérience de stations européennes увяжется avec la russie et la mentalité. Tous soulignent que le montant de la collecte de petites, mais les prévisions sur le besoin de tenir compte d’autres facteurs.

Ainsi, le chef du bureau régional de l’union Russe de l’industrie touristique de la Crimée et de Sébastopol Boris Zelinsky à l’innovation fait partie négative, il estime que la collecte de causerait un mode de dégâts nationale de recours. Une priorité pour les russes stations de l’expert appelle une baisse des prix sur les vols. « Nous avons cher billet d’avion, vous devez réduire les prix. Et si nous parlons de ce que tu as à nous est arrivé, et non à la Turquie, et nous avec toi nous prenons de l’argent – c’est pas très [bien] », dit – il.

De nombreux experts pensent au contraire que la répartition des arrivées de touristes dans une large mesure dépend de l’ouverture à faible coût des étrangers destinations touristiques, plutôt que de l’introduction de la carte. « En plus d’incidence, la découverte de ces destinations comme la Turquie, l’Egypte, et la collecte de l’affaire de la dixième. Peut-on dire que la station de Belokurikha rivalise pas avec quelqu’un, et avec le plus grand mondial touristiques, destinations – moment où les flux s’ouvrent, d’ores et complexité », – a expliqué le chef de Belokurikha Constantin Souks de la ville.

Le directeur exécutif de Novossibirsk, l’association des organisations touristiques Svetlana Fomenko estime que la taille de la taxe n’a pas d’incidence sur le flot touristique. Selon elle, même des vacances en famille en souffrira, comme payer les frais sont seulement des adultes de touristes.

En outre, le coût total de la réservation, les frais supplémentaires peuvent et ne se perde. « Si la somme de 10 roubles – elle n’est pas si grande, et si un voyage de турпакету, cette taxe sera нивелироваться dans le coût total de la réservation, qui comprend le vol et l’hébergement. Cette somme n’aura pas d’incidence ni sur le flot touristique, ni sur le coût final de la feuille de route », – a dit le TASS Fomenko.