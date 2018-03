Taxes américaines : l’UE menace les Harley-Davidson et les jeans Levi’s

L’Union européenne menace de taxer davantage plusieurs entreprises emblématiques comme les motos Harley-Davidson, les jeans Levi’s ou le bourbon face à la décision de Donald Trump de taxer les importations d’acier et d’aluminium.

Quand on l'attaque, l'Union européenne contre-attaque. Face à la décision du président des États-Unis, Donald Trump, d'augmenter les taxes sur les importations de l'acier et l'aluminium, l'UE a annoncé vendredi 2 mars préparer plusieurs mesures de rétorsion qui viseraient plusieurs entreprises emblématiques américaines.

"Nous allons mettre en place des contre-mesures concernant les droits d'importation de produits américains, notamment Harley-Davidson, le bourbon et les jeans Levi's", a expliqué le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker vendredi soir lors d'une réception auprès du maire de Hambourg (nord de l'Allemagne).

"Nous serons aussi stupides" qu'eux

Si les États-Unis veulent instaurer des barrières, "nous serons aussi stupides" qu'eux, a averti Jean-Claude Juncker, précisant qu'il aurait "préféré que nous ne le faisions pas".

"Je regrette son choix (…) mais l'Europe doit se défendre et elle va se défendre", a-t-il expliqué.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, Jean-Claude Juncker avait déclaré que l'UE ne restera "pas les bras croisés lorsque l'industrie et les emplois européens seront menacés", ajoutant que "l'Europe a besoin d'une politique commerciale capable de se défendre".

Boîte de soupe Campbell et Coca-cola à la défense

Dans la bataille des symboles, Wilbur Ross, le ministre américain du Commerce, n'est pas venu désarmé. Invité vendredi à défendre la mesure de Donald Trump sur la chaîne américaine CNBC, il s'est muni d'une canette de Coca-Cola et de conserves de soupe Campbell pour faire la démonstration que l'imposition de taxes sur les importations d'aluminium et d'acier aura un impact marginal sur les consommateurs

"Voici une boîte de soupe en conserve Campbell. Elle contient de l'acier pour environ 2,6 cents. Si une hausse de 25 % est appliquée, cela représente environ six dixièmes de cent sur le prix" de ce produit, a-t-il fait valoir.

Il souligne avoir payé 1,99 dollar cette canette dans un magasin 7-11. "Qui donc dans le monde va être très affecté par six dixièmes de cent?", a-t-il interrogé.

Même démonstration avec la canette de Coca-Cola qui contient pour trois cents d'aluminium, payée 1,49 dollar, a-t-il dit. Si une taxe de 10 % est appliquée, cela signifiera trois dixièmes de cent.

Face aux menaces de représailles de l'Union européenne, du Canada ou encore des préoccupations émises par l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), Wilbur Ross a rétorqué: "les représailles ne sont pas aussi simples que les gens, criant que le ciel est en train de tomber, le disent".

