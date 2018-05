Taxis de nuit Collecto à Bruxelles: tarif unique de 5 euros même pour les non-clients STIB

Il y a du changement à venir pour le service Collecto, les taxis de nuit collectifs à Bruxelles, a appris la RTBF. Le ministre de la Mobilité Pascal Smet (Sp.a) a décidé de modifier les conditions d’utilisation pour les clients et de relancer le marché, qui arrive à échéance le 1er juin prochain. Actuellement, c’est la société des Taxis verts qui gère ce service.

Collecto permet à plusieurs usagers de partager une course en taxi, 7 jours sur 7 entre 23 h et 6 h du matin, sur tout le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Ce service vient compléter l’offre du réseau des bus de nuit Noctis de la STIB. Avec Collecto, le client choisit un point de départ correspondant aux 200 points d’embarquement existants, situés à des arrêts de la STIB. Le tout à un tarif attractif. Le manque à gagner pour les taximans est pris en charge par la Région.

Quelles seront les nouveautés de ce Collecto nouvelle mouture? Tout d’abord, fini le double tarif de 5 ou 6 euros. « Depuis le 9 avril 2010, le prix d’une course Collecto s’élève à 6 euros ou 5 euros pour les détenteurs d’une carte MOBIB donnant accès au réseau de la STIB », lit-on dans la note présentée il y a quelques jours au gouvernement bruxellois. « Lors de ce nouveau marché, un montant unique de 5 euros sera demandé au client pour une course Collecto. » En clair, c’est la fin de la discrimination qui frappait les personnes qui n’étaient pas abonnées à la STIB.

« Parallèlement à la diminution du tarif Collecto, la STIB a procédé au réaménagement de son réseau de bus nocturnes Noctis. Certaines lignes moins rentables ont été supprimées, notamment dans les communes du nord-ouest et du nord-est de la Région de Bruxelles-Capitale », reprend la note.

Plus de 244.000 voyageurs en 2016

Autre nouveauté, la commande via une application smartphone. C’est déjà le cas actuellement avec les Taxis verts. Mais l’objectif est que le prochain gestionnaire du réseau, s’il ne s’agit pas des Taxis verts, puisse proposer la commande d’un taxi Collecto en ligne. Evidemment, la commande par téléphone reste toujours possible.

« Le public auquel s’adresse Collecto est un public jeune, habitué à passer des commandes dans plusieurs domaines via un smartphone », précise le cabinet du ministre Pascal Smet.

En 2017, les taxis Collecto ont transporté 244.000 usagers. A titre d’exemple, en 2013, Collecto avait transporté 140.000 clients. C’est dire le potentiel de ce service et la demande. « Afin d’assurer la mise en oeuvre du service de taxis collectifs, la Région de Bruxelles-Capitale souhaite confier une nouvelle concession de services à une personne physique ou morale gérant d’une plateforme de réservation, qui sera capable de faire rouler une flotte suffisante de taxis afin d’assurer le service de taxis collectifs », précise la note du ministre Smet.

Uber?

Un job taillé pour Uber? C’est la crainte d’une partie du secteur. Jamal Ikazban, député régional PS et pourfendeur d’Uber au Parlement bruxellois a analysé la note. « Evidemment, on ne peut pas dire formellement qu’Uber est privilégié », indique le député socialiste. « Toutefois, avec un tarif de 5 euros, cela permet à n’importe qui, pour autant qu’il possède une flotte suffisante, de se greffer. » Le député pointe également le timing. « Le nouveau marché est censé débuter le 1er juin 2018 et l’appel d’offres n’a pas encore été lancé. »

Au cabinet Smet, on s’agace et insiste: le ministre ne roule pas pour Uber. « En analysant les conditions dans le détail, on constate même qu’Uber ne peut pas répondre à l’appel d’offres. » Quant à la date du 1er juin, le porte-parole du ministre Smet rassure: « Si le nouveau Collecto se met en place à la rentrée de septembre, la continuité du service sera garantie. Une soudure peut être effectuée. »

Dans le cadre du nouveau Collecto, la Région bruxelloise a prévu de débloquer un budget de 1.600.000 euros.