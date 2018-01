Le sélectionneur de l’équipe de Russie, Stanislav Tcherkesse

TASS, le 19 janvier. Le défenseur de moscou, le club de football « Spartacus » de George Джикия sera de retour en service après sa rupture des ligaments croisés du genou en plus forte et en tant que joueur et en tant que personne. Cette opinion a été exprimée, sélectionneur de la Russie, Stanislav Tcherkesse, cité par le service de presse Russe de football (RFU).

Джикия blessé jeudi dans un match amical avec le club de Shanghai СИПГ » (0:1). Il a quitté le terrain sur une civière à la 15e minute de la première mi-temps. Plus tard, on apprend que le défenseur a diagnostiqué la rupture des ligaments croisés du genou, il sera opéré.

« Littéralement, il y a quelques minutes, j’ai parlé avec Джикией, de toute l’équipe de l’équipe de Russie et la JORDANIE a exprimé lui des mots de soutien, a déclaré Tcherkesse. – Par le biais de ces difficiles moments dans la carrière ont passé beaucoup de joueurs, y compris et les footballeurs, les derniers exemples – Tarasov et Зобнин. Convaincu que Джикия de faire face à cette blessure, revient dans l’ordre et sera encore plus forte – et en tant que joueur et en tant que personne, il me semble que ce n’est pas la peine de s’attarder sur ce jouera – Georges sur le championnat du monde en Russie. Tout d’abord, il est nécessaire de se concentrer sur la prochaine opération, la guérison et le rétablissement, nous allons attendre son retour à l’ordre ».

Джикия déplacé dans « Spartacus » de perm « Амкара » en décembre 2016. Le joueur de 23 ans passé par le club de moscou 33 le match, qui a marqué un but et a donné de quatre passes décisives. Dans le cadre de « Spartacus » Джикия est devenu le champion de la Russie et vainqueur de la Supercoupe des pays.

Sur le compte d’un défenseur de huit matches de l’équipe nationale. Pour la première fois, il a joué pour l’équipe nationale de la Russie, le 10 novembre 2016, dans un match amical contre l’équipe du Qatar. Aussi Джикия a participé à la Coupe des confédérations, qui a eu lieu en Russie.