Tcherkesse: les joueurs de football Джикия et Vasin, probablement, n’ont pas le temps de récupérer la coupe du monde 2018

SOTCHI, le 27 février. /TASS/. Les défenseurs de l’équipe de Russie de football George Джикия et Victor Vasin avec une forte probabilité n’auront pas le temps de récupérer de la coupe du monde en 2018. A déclaré aux journalistes, entraîneur de l’équipe nationale de Stanislaw Tcherkesse.

Джикия et Vasin soutien de l’hiver déchiré des ligaments du genou. Généralement, ces blessures nécessitent une longue restauration.

« Джикии n’était pas, mais il est déjà trois fois parlé. Par ailleurs, avec les Васиным j’ai deux fois de parler, et après la chirurgie d’autre que lui n’a pas sonné. Les gars aussi, lisent la presse, ils ont donc reçu une demande, qui passe en tâche de ne pas penser sur les chances de récupérer de la coupe du monde, de se déconnecter de toutes ces conversations, les dates, les jours », dit – Tcherkesse.

« Le risque qu’ils manquent le championnat du monde de grand. Plus de chances qu’ils ne tombent pas sur le tournoi, plus des proies, donc nous l’avons laissé dans le même état dans lequel ils sont. Allons veiller à ce que ils sont récupérés. Naturellement, nous n’avons pas été annulé la tâche de construire une équipe pour la coupe du monde, nous allons continuer à faire son travail », a – t-il déclaré.

Selon lui, maintenant, il ne faut rien forcer, l’équipe de tous les temps est en contact avec la santé de l’état-major. « Notre objectif n’est pas de verser du sel sur la plaie et laisser jusqu’à ce que seuls afin qu’ils se concentrent sur leurs maladies », a déclaré l’entraîneur.

Sur la question de savoir si changer schéma tactique de l’équipe de Russie en raison des blessures de joueurs de football, il a raconté: « Nous connaissons l’histoire: avec quatre défenseurs de la chance, nous n’avons pas eu, presque la moitié des équipes de la premier league se joue à trois défenseurs centraux, et nous devons en tenir compte. Lorsque les frais CSKA dans certains matches joué dans les quatre défenseur, et « Achmat » et « Rostov » déjà перестроились dans ce schéma. Nous allons commencer par cela, à cet égard, nous sommes flexibles ».

« Габулову « Bruges » a juste donné une pause »

Tcherkesse a déclaré que pour aucun des joueurs de football, y compris pour Джикии et Vasina, l’équipe n’a pas fixé les cadres ou de restrictions. « Vous pouvez vérifier avec un des joueurs, nous n’en avons pas de mouvements brusques. Vous devez à chaque situation abordée de façon naturelle. Aujourd’hui, nous n’avons pas besoin de prendre une décision, la demande [coupe du monde] de dévoiler aura besoin de beaucoup plus tard », a déclaré le coach.

Auparavant, le gardien de but de l’équipe de Russie Vladimir Gabulov passé de тульского « l’Arsenal » à la belge « Bruges », mais en cinq rencontres raison de la nouvelle équipe a raté 13 buts. Les quatre derniers matchs de gardien de but passé sur le banc. « Tout à l’heure, une telle situation, il est dans le « Dynamo » je n’ai pas joué huit matchs, et ça n’a rien changé, le seul avantage est allé, a déclaré Tcherkesse. – Nous avons et le Jura Zhirkov n’est pas joué, quand nous l’ont – différentes situations arrivent chez des footballeurs professionnels, d’autant plus Gabulov passé dans un nouveau club, il y a des questions ».

« Il aucun contrôle n’a pas joué le jeu, a immédiatement commencé à se lever à la porte dans les matches officiels. Encore une fois le gardien de but est statistiques. Nous regardons attentivement: sans Габулова rien n’a changé, ils passent de deux à trois buts. Il s’avère, n’est pas en lui, c’était l’affaire », a ajouté l’entraîneur.

« Je le savais très bien, parce que ne pas et regarda les trois à quatre jeux les belges de cette année: les footballeurs sont les mêmes, mais il est totalement différent de la commande. Là-bas les gens professionnels, afin de ne pas aggraver, donné Габулову une pause. J’ai moi-même été le genre de situation à Dresde, je commençais même pire Vladimir: quelques matches et n’a pas joué, parce retourné et a fait son travail. En général, le temps nous le dira », a déclaré Tcherkesse.

« Dans certains spectacles les rôles sont déjà distribués »

Au début de mars, le passeport russe doit obtenir l’attaquant brésilien de moscou « Locomotive » de l’Ari. Auparavant, la nationalité de la fédération de RUSSIE ont déjà reçu les brésiliens Гилерме, Mario Fernandes et Жоаозиньо.

« Tout le monde veut jouer dans l’équipe nationale et les russes, et les étrangers – qui signifie voient en nous un potentiel, c’est agréable. Une autre chose qui n’est pas si simple: ni Ari, ni Жоаозиньо nous n’avons pas demandé de faire un passeport, ils ont décidé. N’importe quel joueur de football, ayant le droit de jouer pour l’équipe nationale de la Russie et montrant un niveau approprié de jeu, de s’exprimer », dit – Tcherkesse.

« Une autre chose que d’être en lui-même un bon joueur de football et de montrer le bien dans l’une ou l’autre équipe est des choses différentes. Nous avons parcouru un certain chemin, la commande recueillons peu à peu. Et pas seulement par le jeu des qualités, mais il est l’un des premiers indicateurs », a déclaré l’entraîneur.

Il a cité l’exemple d’un journaliste qui convient à беседующей de l’entreprise et interrompt sa conversation. « Comme il est lui-même cool un journaliste, mais il ne nous empêchera pas de vous asseoir et d’écouter, comme je réponds aux questions que vous vous êtes déjà posé. Quand une équipe est formée, il est difficile de n’importe qui, même le plus digne au botteur de trouver une place dans cette configuration, pour qu’il puisse s’exprimer et de ne pas gâcher ce qu’il y a », a ajouté le spécialiste.

« Dans n’importe quelle pièce d’un rôle qui a déjà remis, poursuivit-il. – Si celui qui a obtenu le rôle, effectue tout comme il faut, vaut cent fois de réfléchir pour changer d’acteur. Ce qui signifie qu’il peut très bien jouer ce rôle, mais de ne pas connaître les autres acteurs. Personne porte ne ferme pas, mais il faut comprendre pourquoi l’homme de prendre la commande.

« Pas la peine de comparer le football et le hockey préfabriqués »

L’équipe de Russie de hockey sur glace est devenu champion olympique en 2018, sa composition a été formé principalement de joueurs du CSKA moscou et saint-pétersbourg SKA. Ces clubs ont commencé à l’appeler de base pour l’équipe nationale.

« Il m’est difficile de parler sur le sujet de base les commandes, parce que je l’ai pas encore senti. Si il y a un an, il arriva, et maintenant de l’autre, j’aurais quelque chose dit. D’autant plus Oleg Знарок entraîne le SKA et l’équipe nationale, et Stanislaw Tcherkesse – seulement slection: il est difficile d’établir des parallèles, parce qu’il travaille dans un club où il ya une partie des candidats », a déclaré Tcherkesse.

Il a dit que n’a jamais voulu combiner le travail en équipe nationale et le club. « En général, dans le football tout est possible, l’important est de ne nuise pas à la qualité. Vous savez, quand un nouvel emploi viens, c’est un peu un autre sentiment que maintenant. Aujourd’hui, nous sommes avec les footballeurs de rencontrer et de communiquer un peu différemment que par le passé, quand j’ai заступал, de sorte que ce travail doit être à la fin maîtriser, et puis déjà surchargé « факультативами », a souligné le Tcherkesse.

« En général, si vous commencez à travailler dans une équipe, il faut se concentrer. Je peux dire que le premier couple de mois, il existe une certaine restructuration. Avant, quand un footballeur ne pas le toucher, on se sent mal à l’aise. Mais maintenant, nous pouvons les gérer à distance et de l’inconfort non ».

Les matches de la coupe du monde auront lieu dans les 11 villes de Russie du 14 juin au 15 juillet.