MOSCOU, 24 décembre. /TASS/. Les autorités de la Tchétchénie envisagent la possibilité d’un retour dans la fédération de RUSSIE pris en Afghanistan à cause des combats en Syrie, les russes, les femmes et les enfants. Dans une interview à un programme de « les Résultats de la semaine » sur la chaîne de télévision NTV a rapporté dimanche la tête de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov.

« Je suis pleinement soutiens jour et nuit, pour renvoyer toutes les femmes et les enfants de RAA et de l’Irak. Moi aujourd’hui ont demandé nos enfants et des femmes en Afghanistan. Ont perdu leur mari, ne savent pas où aller, ils ont peur pour leur vie, leurs enfants. Aujourd’hui, nous avons commencé sur cette trop travailler », dit – il.

Selon les Travailleurs, les citoyens de la fédération de RUSSIE tombés en Afghanistan à partir de la Syrie. « Quand la sentence de danger en Syrie, ils ont été transférés en Afghanistan et ont jeté leurs maris où sont partis et ne sont pas revenus. De documents », – a déclaré le chef de la Tchétchénie.

Le chef de la république a également déclaré à propos bientôt son retour en Russie de plus de 40 femmes et des enfants. « Nous avons déjà ramené 94 des femmes et des enfants, est sur le chemin de plus de 40. L’autre jour, apportera à Moscou. Plus loin il se poursuivra », a – t-il ajouté.