TEC Charleroi : le plan intempéries est activé

Suite à l’apparition soudaine du verglas dans la région de Charleroi, le plan Intempéries des TEC a été activé par mesure de prudence et de sécurité.

L’ensemble du réseau carolo étant touché par ce phénomène hivernal, les bus suivent dès lors des déviations leur permettant d’éviter un maximum l’un ou l’autre accident.

Afin de permettre aux voyageurs de connaître à la fois le parcours des lignes déviées et les lignes éventuellement supprimées, le plan Intempéries est disponible en ligne sur le site www.infotec.be. Pour cela, il suffit de se rendre sur l’onglet « Me déplacer » et de cliquer ensuite sur « Plan intempéries ». Une fois sur cette page, sélectionnez « TEC Charleroi » dans le champ « Mon TEC » (menu de droite).